聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／安戴托昆波爆砍54分主宰戰局 率公鹿驚奇逆轉快艇
公鹿隊今日在主場迎戰快艇隊，公鹿整場一路落後，不過「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）卻單槍匹馬狂砍54分，其中20分出現在第四節，率領整場落後的公鹿在比賽最後關頭反超比數，以106：105擊沉快艇。
安戴托昆波全場39投21中，拿到54分、19籃板，這是他本季第3次得分破50，職業生涯第6次，本場得分也創生涯次高。
公鹿首節熄火全隊只得15分，第二節安戴托昆波爆發，單節獨得14分，不過公鹿半場打完仍49：56落後快艇。
下半場易籃再戰，安戴托昆波持續高檔表現，再度轟進14分，不過仍無法追上快艇。末節快艇陷入得分荒，安戴托昆波則持續無雙模式，在本節末段個人連得7分，幫助公鹿取得1分領先。
沒想到安戴托昆波卻在最後關頭發生失誤，所幸全場低迷的雷納德（Kawhi Leonard）最後一擊連框都沒碰到，終場公鹿就以106：105成功完成逆轉。
除了安戴托昆波外，公鹿只有米道頓（Khris Middleton）16分做出一點貢獻。快艇的部分，雷納德26投僅7中拿到17分，喬治（Paul George）16分，板凳暴徒鮑威爾（Norman Powell）26分。
Giannis dropped 54 PTS and 18 REB tonight in the Bucks W.— NBA (@NBA) 2023年2月3日
Dominant. pic.twitter.com/ebjXc7FTVt
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言