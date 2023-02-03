NBA／安戴托昆波爆砍54分主宰戰局 率公鹿驚奇逆轉快艇

公鹿隊今日在主場迎戰快艇隊，公鹿整場一路落後，不過「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）卻單槍匹馬狂砍54分，其中20分出現在第四節，率領整場落後的公鹿在比賽最後關頭反超比數，以106：105擊沉快艇。

安戴托昆波全場39投21中，拿到54分、19籃板，這是他本季第3次得分破50，職業生涯第6次，本場得分也創生涯次高。

公鹿首節熄火全隊只得15分，第二節安戴托昆波爆發，單節獨得14分，不過公鹿半場打完仍49：56落後快艇。

下半場易籃再戰，安戴托昆波持續高檔表現，再度轟進14分，不過仍無法追上快艇。末節快艇陷入得分荒，安戴托昆波則持續無雙模式，在本節末段個人連得7分，幫助公鹿取得1分領先。

沒想到安戴托昆波卻在最後關頭發生失誤，所幸全場低迷的雷納德（Kawhi Leonard）最後一擊連框都沒碰到，終場公鹿就以106：105成功完成逆轉。

除了安戴托昆波外，公鹿只有米道頓（Khris Middleton）16分做出一點貢獻。快艇的部分，雷納德26投僅7中拿到17分，喬治（Paul George）16分，板凳暴徒鮑威爾（Norman Powell）26分。