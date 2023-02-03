NBA／唐西奇再度傷退！鵜鶘仍不敵獨行俠苦吞10連敗

鵜鶘隊本季曾一度暫居西區龍頭，不過近期球星威廉森（Zion Williamson）缺陣，導致戰績直線下滑。今日再以106：111不敵獨行俠隊，吞下近期的10連敗，戰績26勝27敗勝率跌破5成，目前並列西區第10。贏球的獨行俠也有壞消息，當家球星唐西奇（Luka Doncic）本場比賽再度受傷退場。

唐西奇首節就轟進21分，反觀鵜鶘全隊只有22分，獨行俠首節就取得18分領先。次節鵜鶘持續低迷，獨行俠一度打出20：5的攻勢，將分差拉開至31分，雖然鵜鶘開始振作，但半場打完仍落後27分。

下半場開局，鵜鶘打出9：1的攻勢，獨行俠隨後回穩，三節打完仍領先19分，不過唐西奇因試圖隔扣對手，導致受傷退出比賽。末節鵜鶘展開大反撲，打出28：13的攻勢，將分差追至4分。不過獨行俠關鍵時刻罰球表現穩定，成功守住勝利。

Luka headed to the locker room after this fall pic.twitter.com/K0X0jRV0rU — Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年2月3日

唐西奇退場前砍下31分，丁威迪（Spencer Dinwiddie）21分，小將格林（Josh Green）板凳出發攻下15分。鵜鶘的部分，英格倫（Brandon Ingram）拿到26分9籃板7助攻，中鋒瓦蘭邱納斯（Jonas Valanciunas）拿到16分13籃板，麥凱倫（C.J. McCollum）19分。