NBA／綠衫軍攻守碾壓籃網 泰托姆：休息幾天神清氣爽

泰托姆(Jayson Tatum)今天砍下31分,帶領波士頓塞爾蒂克以139比96大勝缺兵少將的布魯克林籃網。

法新社報導,這兩支東區對手的重量級對決以籃網慘敗告終。塞爾蒂克今天在主場波士頓TD花園球場(TD Garden)一路壓著籃網打,從頭領先到尾。

今天一開賽綠衫軍就掌控大局,首節狂轟46分,其中泰托姆個人貢獻18分。上半場打完,塞爾蒂克即以34分的分差,遙遙領先沒有杜蘭特(Kevin Durant)壓陣的籃網。

泰托姆31分包括7記三分球,全場19投12中,隊友布朗(Jaylen Brown)則挹注26分,共計全隊有6名球員得分上雙。籃網則以厄文(Kyrie Irving)20分最高。

泰托姆賽後表示:「休息幾天對我們很好,我們神清氣爽。我們有板凳深度,我們前仆後繼。」

泰托姆特別稱許今天貢獻16分、9籃板的R.威廉斯(Robert Williams III)。

他說:「Robert攸關我們每場球的勝敗,為了要到我們想到的地方,我們需要他在場上,他得保持健康。」

Jayson Tatum and Jaylen Brown went off in the Celtics W.



☘️ Tatum: 31 PTS, 9 REB, 4 AST, 7 Threes

☘️ Brown: 26 PTS, 3 REB, 3 AST, 7 Threes pic.twitter.com/mnIMhnXYq3