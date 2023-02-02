NBA／綠衫軍攻守碾壓籃網 泰托姆：休息幾天神清氣爽

泰托姆（Jayson Tatum）今天砍下31分，帶領波士頓塞爾蒂克以139比96大勝缺兵少將的布魯克林籃網。

法新社報導，這兩支東區對手的重量級對決以籃網慘敗告終。塞爾蒂克今天在主場波士頓TD花園球場（TD Garden）一路壓著籃網打，從頭領先到尾。

今天一開賽綠衫軍就掌控大局，首節狂轟46分，其中泰托姆個人貢獻18分。上半場打完，塞爾蒂克即以34分的分差，遙遙領先沒有杜蘭特（Kevin Durant）壓陣的籃網。

泰托姆31分包括7記三分球，全場19投12中，隊友布朗（Jaylen Brown）則挹注26分，共計全隊有6名球員得分上雙。籃網則以厄文（Kyrie Irving）20分最高。

泰托姆賽後表示：「休息幾天對我們很好，我們神清氣爽。我們有板凳深度，我們前仆後繼。」

泰托姆特別稱許今天貢獻16分、9籃板的R.威廉斯（Robert Williams III）。

他說：「Robert攸關我們每場球的勝敗，為了要到我們想到的地方，我們需要他在場上，他得保持健康。」