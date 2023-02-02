NBA／遭灰狼逆轉教頭柯爾開轟 直言勇士已無法隨意取勝

在前三節打完還保有雙位數領先的情況下，勇士隊今天在出戰灰狼隊之戰，卻在第四節與延長賽進攻熄火，最終遭到對手逆轉吞敗，讓總教練柯爾（Steve Kerr）賽後也直言，球隊已經無法與數年前時一樣隨意就能取勝。

客場三連戰的勇士，在首場比賽靠著「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）與湯普森（Klay Thompson）聯手砍進14顆三分球擊敗雷霆隊後，今天則是來到「北大荒」出戰灰狼，在前三節賽事中勇士還靠著多點開花的進攻火力取得，不過柯瑞與湯普森的手感也明顯不如前場比賽。

末節年輕力壯的灰狼也在羅素（D'Angelo Russell）與愛德華（Anthony Edwards）領軍下展開反撲，先是羅素在第四節拿下個人全場29分中的14分，反觀勇士在末節全隊僅攻下17分，讓灰狼將比賽帶入延長賽，最終再由愛德華拿下關鍵4分關門，幫助灰狼以5分差距逆轉勝出。

對於球隊在領先了大半場比賽的情況下，最終卻在延長賽輸球，勇士總教練賽後說：「我們控制了比賽，但卻把勝利拱手讓出，他們利用我們的失誤和缺乏執行力，然後我們掌控比賽做作的一切都在此刻停了下來，所以我們也得到了應得的結果。」

這也是勇士本賽季在至少領先10分的比賽中，最終吞下的第8場敗仗，其中7場都發生在客場，柯爾說：「如果你想在客場贏球，就必須好好執行戰術和細節，像今天這樣的比賽我們今年已經輸了5、6場。」