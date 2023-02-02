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NBA／詹姆斯抱怨湖人遭裁判針對 美媒秀數據打臉說法
湖人隊日前作客塞爾蒂克隊主場遺憾吞敗，湖人球星詹姆斯在槍響前被犯規，裁判卻未響哨，引發軒然大波，賽後詹姆斯更直言，湖人本季已經多次在關鍵時刻因不利吹判，導致多輸好幾場球，不過《Yahoo Sports》記者羅巴克（Ben Rohrbach）卻提出數據，打臉這個說法。
羅巴克整理本季所有球隊的裁判報告，根據數據結果顯示，本季湖人的比賽在最後2分鐘出現34次誤判，其中21次獲利，獲利的機率為61.8%，僅次於快艇的63.2%。
第3至第5則依序為勇士隊（60.7%）、雷霆隊（59.4%）、太陽隊（58.8%），塞爾蒂克只有48.5%，排在第18名。倒數前3的球隊則為國王隊（36.1%）、爵士隊（38.1%）、公牛隊（41.7%）。
羅巴克表示，「這個統計結果無助消除，大市場球隊比小市場球隊有利的觀念，因為前3名皆為大市場球隊，國王、爵士卻墊底。」
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