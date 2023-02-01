NBA／球鞋品牌營收飆漲 「籃球之神」喬丹一年賺超過76億

根據報導，知名球鞋品牌Nike旗下的喬丹牌「Jordan Brand」在2022年的收益達51億美元（約新台幣1527億元），而NBA傳奇巨星兼黃蜂隊老闆喬丹（Michael Jordan）本人也因此賺了2.56億美元（約新台幣76億6500萬元）。

根據喬丹當年和Nike的協議，他可以從授權給「Jordan Brand」的全部收益中獲得5%。

「Jordan Brand」近幾年收益節節攀升，2021年收益48億美元，較前一年的36億美元提升31%，2022年又再度往上提升到51億美元。最近5個財政年度，「Jordan Brand」總收益高達194億美元。

喬丹整個NBA生涯一共賺取了9000萬美元的薪資，而單是一年球鞋品牌收入就遠遠超越了他在球員時期的薪資。據《富比世》的統計，喬丹的淨資產達到17億美元。

另一方面，喬丹在2010年用1.75億美元買下夏洛特山貓（夏洛特黃蜂前身），如今隨著NBA球隊市值水漲船高，黃蜂的球隊市值已經飆漲超過16億美元。