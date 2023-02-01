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NBA／打破賈霸得分紀錄在即 詹姆斯：不覺壓力沉重

中央社／ 綜合外電報導
詹姆斯即將登基聯盟歷史得分王。 路透社
詹姆斯即將登基聯盟歷史得分王。 路透社

洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）生涯總得分愈來愈逼近紀錄保持人賈霸（KareemAbdul-Jabbar）。

詹姆斯今天表示，自己超越賈霸成為史上得分王是「遲早的事」，但他目前專注的是想辦法提升湖人在西區聯盟的戰績。

詹姆斯在湖人擊敗紐約尼克的賽事中締造28分大三元成績，意味著這位現年38歲的超級球星僅需再拿下89分，就能超越賈霸保持的生涯總得分38387分紀錄。

以詹姆斯目前的得分速度來看，他可望於7日在湖人主場迎戰奧克拉荷馬雷霆時，打破賈霸所創下的歷史最多得分紀錄。

不過詹姆斯表示，隨著他與命運之神的相會日就在眼前，寫下NBA歷史新頁的希望並沒有讓他感到壓力沉重。

詹姆斯對媒體表示：「不，壓力沒有愈來愈大，因為我就要破紀錄了。我的意思是，我要破紀錄了，時間的問題罷了。」

他說：「我哪兒都不去，我會在這個聯盟至少再待上個幾年，所以我會辦到的。一點兒壓力都沒有。」

與此同時，詹姆斯表示，他不讓自己為了追求得分紀錄而分心，而是專注於幫助湖人努力提高在西區聯盟的排名。

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