NBA／助攻榜超越尼克球星、奈許 詹姆斯：非常酷！

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)休兵一場後回歸,今天碰尼克隊馬上繳出「大三元」成績,除助隊延長賽以129:123奪勝,距離聯盟史上得分王賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)也從三位數縮小到兩位數,助攻榜還先超越傑克森(Mark Jackson)和奈許(Steve Nash),晉升史上第4位。

詹姆斯今天繳出28分、11助攻和10籃板成績,本季首度「大三元」,生涯助攻數累積到10338次,一舉超越傑克森的10334次和奈許的10335次,成為助攻排行榜第4位,僅次於史塔克頓(John Stockton)的15806次、基德(Jason Kidd)的12091次和保羅(Chris Paul)的11246次。

談到今天的助攻紀錄,詹姆斯以「驚人」來形容,「因為我樂於助攻,讓隊友一起參與。」本季是生涯第20個NBA賽季的他也提到,任何時刻名字能和傳奇球員連結都十分榮幸,特別今天超越的傑克森,過去也曾效力過尼克。

「傑克森在這裡打過球,選秀會上被尼克選到,所以這是非常酷的事情。」客場出賽的詹姆斯也提到,奈許也是聯盟廣為人知的球星,「我和他對戰過好多好多年,他的傳球能力不可思議。」

