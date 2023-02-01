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NBA／助攻榜超越尼克球星、奈許 詹姆斯：非常酷！
湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）休兵一場後回歸，今天碰尼克隊馬上繳出「大三元」成績，除助隊延長賽以129：123奪勝，距離聯盟史上得分王賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）也從三位數縮小到兩位數，助攻榜還先超越傑克森（Mark Jackson）和奈許（Steve Nash），晉升史上第4位。
詹姆斯今天繳出28分、11助攻和10籃板成績，本季首度「大三元」，生涯助攻數累積到10338次，一舉超越傑克森的10334次和奈許的10335次，成為助攻排行榜第4位，僅次於史塔克頓（John Stockton）的15806次、基德（Jason Kidd）的12091次和保羅（Chris Paul）的11246次。
談到今天的助攻紀錄，詹姆斯以「驚人」來形容，「因為我樂於助攻，讓隊友一起參與。」本季是生涯第20個NBA賽季的他也提到，任何時刻名字能和傳奇球員連結都十分榮幸，特別今天超越的傑克森，過去也曾效力過尼克。
「傑克森在這裡打過球，選秀會上被尼克選到，所以這是非常酷的事情。」客場出賽的詹姆斯也提到，奈許也是聯盟廣為人知的球星，「我和他對戰過好多好多年，他的傳球能力不可思議。」
LeBron tonight in the Lakers W:— NBA (@NBA) February 1, 2023
👑 28 PTS
👑 10 REB
👑 11 AST
👑 Moves to 4th all-time in assists
👑 1st player ever with triple-double in season 20
89 points to the all-time scoring record. pic.twitter.com/urkL55I9YI
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