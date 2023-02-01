NBA／阿努諾比受傷至少缺4場 傳交易代價不斐

根據消息，暴龍隊鋒線側翼大將阿努諾比（OG Anunoby）因左手腕受傷至少將會缺席4場比賽。

抄截高手阿努諾比是在上週對勇士的比賽中受傷提前退場，隨後缺席了對太陽的比賽，暴龍該場也以106比114落敗；暴龍這波客場7連戰接下來將會造訪爵士、火箭和灰熊；阿努諾比預計會在球隊回到主場後，重新評估左手腕的傷勢。

由於本季戰績持續不振，勝率一直低於5成關卡，擁有龐大鋒線群的暴龍在季中交易截止日前的動向也成了外界關注的焦點。其中的阿努諾比也不例外。

不過各隊想要爭取這名攻守悍將所要付出的代價並不低，暴龍正積極接收有關報價的來電，倘若暴龍決定送走他，勢必要拿回多個首輪選秀權。

根據之前的消息，全聯盟幾乎都對阿努諾比感興趣，其中尼克和太陽是目前追求他最為積極的球隊，前者願意送出多個首輪選秀權，至於太陽除了首輪選秀權外，還能提供克勞德（Jae Crowder）、強森（Cameron Johnson）、薩里奇（Dario Saric）等籌碼。