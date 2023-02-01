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NBA／持續飆分助快艇7戰6勝 雷納德：邁出正確步伐
先前一度吞下6連敗的快艇，隨著雷納德（Kawhi Leonard）持續進入狀態，近期7戰奪下6勝，排名挺進到西區第4，勝場數也僅次於金塊和灰熊。
加上今天面對公牛攻下33分5助攻5抄截4籃板，雷納德從1月8日至今，已經連續11場比賽至少拿到24分，寫下生涯最佳表現。不過美中不足的是，雷納德中斷了連續9場比賽命中率超過5成的表現。
33 PTS— NBA (@NBA) February 1, 2023
4 REB
5 AST
5 STL
2 BLK
Kawhi got it done on both ends in the Clippers W. pic.twitter.com/3j5nKTlcSC
賽後雷納德表示：「我們開局有些慢熱，眼下還有很多工作要做。不過我們正邁出正確的步伐。」
此役最後讀秒時刻，快艇僅領先3分，雷納德再次施展招牌的「死亡纏繞」，一雙快手直接撈掉拉文（Zach LaVine）的球，確保了球隊勝利。
「在最後時刻防住對手，限制他們的出手機會，努力爭搶籃板。」雷納德一如往常談到球隊最後的防守表現。
Great defensive possesion.🔥@LAClippers | #ClipperNation pic.twitter.com/tRZlIl0CXt— Bally Sports West (@BallySportWest) February 1, 2023
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