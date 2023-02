NBA／持續飆分助快艇7戰6勝 雷納德：邁出正確步伐

先前一度吞下6連敗的快艇,隨著雷納德(Kawhi Leonard)持續進入狀態,近期7戰奪下6勝,排名挺進到西區第4,勝場數也僅次於金塊和灰熊。

加上今天面對公牛攻下33分5助攻5抄截4籃板,雷納德從1月8日至今,已經連續11場比賽至少拿到24分,寫下生涯最佳表現。不過美中不足的是,雷納德中斷了連續9場比賽命中率超過5成的表現。

33 PTS

4 REB

5 AST

5 STL

2 BLK



Kawhi got it done on both ends in the Clippers W. pic.twitter.com/3j5nKTlcSC