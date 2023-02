NBA／詹姆斯本季首次大三元 湖人延長賽力退尼克

睽違兩年多回到籃球聖地麥迪遜廣場花園的詹姆斯(LeBron James),繳出28分11助攻10籃板的全能表現,完成本季首次大三元,生涯則是累積106次,距離史上第4名的基德(Jason Kidd)還差1次。

湖人隊雖然在第四節最後時刻遭尼克隊逼平比分,但延長賽靠著主力戰將的穩定發揮,最終仍舊以129比123奪下勝利,中止近期2連敗。

詹姆斯目前離賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)歷史得分紀錄還剩下89分,而他這場比賽已經先達成生涯助攻里程碑,累積10338次,一舉超越傑克森(Mark Jackson)和奈許(Steve Nash),在助攻排行榜挺進到史上第4。

LeBron tonight in the Lakers W:



👑 28 PTS

👑 10 REB

👑 11 AST

👑 Moves to 4th all-time in assists

👑 1st player ever with triple-double in season 20



89 points to the all-time scoring record. pic.twitter.com/urkL55I9YI