NBA／詹姆斯本季首次大三元 湖人延長賽力退尼克

睽違兩年多回到籃球聖地麥迪遜廣場花園的詹姆斯（LeBron James），繳出28分11助攻10籃板的全能表現，完成本季首次大三元，生涯則是累積106次，距離史上第4名的基德（Jason Kidd）還差1次。

湖人隊雖然在第四節最後時刻遭尼克隊逼平比分，但延長賽靠著主力戰將的穩定發揮，最終仍舊以129比123奪下勝利，中止近期2連敗。

詹姆斯目前離賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）歷史得分紀錄還剩下89分，而他這場比賽已經先達成生涯助攻里程碑，累積10338次，一舉超越傑克森（Mark Jackson）和奈許（Steve Nash），在助攻排行榜挺進到史上第4。

LeBron tonight in the Lakers W:



👑 28 PTS

👑 10 REB

👑 11 AST

👑 Moves to 4th all-time in assists

👑 1st player ever with triple-double in season 20



89 points to the all-time scoring record. pic.twitter.com/urkL55I9YI — NBA (@NBA) February 1, 2023

同樣在這場比賽回歸的戴維斯（Anthony Davis）攻下27分9籃板，連續擔任先發的八村壘則以12投8中的高效率拿到19分9籃板；衛斯特布魯克（Russell Westbrook）13投7中貢獻17分8助攻6籃板3抄截，只出現1次失誤，施羅德（Dennis Schroder）也有12分6助攻的表現。

尼克上半場比賽雖然投籃命中率不足4成，遠低於湖人，但靠著布朗森獨拿16分，加上奎克利（Immanuel Quickley）在第二節的發揮，仍在主場握有1分領先優勢。

進入第三節，尼克手感逐漸恢復，布朗森（Jalen Brunson）和藍道（Julius Randle）合拿17分，不過湖人則是找回三分外線準星，在詹姆斯、戴維斯和八村壘（Rui Hachimura）都至少拿下17分的帶動下，取得3分超前。

第四節持續掌握領先優勢的湖人，最後1分多鐘時靠著詹姆斯獨拿4分，拉開6分差距，眼看就要止敗，沒想到布朗森帶動反擊，尼克一口氣拿下6分，雙方又戰成平手。戴維斯關鍵出手被吹撞人犯規，藍道最後一擊則是被詹姆斯封阻，比賽進入延長。

戴維斯和詹姆斯在延長賽一開始就接連取分，加上施羅德的三分球，湖人依然掌握領先態勢；布朗森雖想重演第四節的追分秀，但衛斯特布魯克擦板跳投得手，詹姆斯也透過配合左手上籃取分。湖人歷經艱難戰況還是順利止敗。

布朗森此戰奮力飆出37分6助攻，本季第3次至少拿到35分；藍道面對前東家獲得23分12籃板5助攻，奎克利19分8助攻，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）16分13籃板，巴瑞特（RJ Barrett）13分。

尼克近期接連敗給籃網和湖人，最近8場比賽吞下6敗，目前排名東區第7。