快訊

交接完立刻入院！蘇貞昌卸任當天動手術 蔡總統上午探視

緬甸政變兩週年：專訪仍在仰光勇敢報導的新聞記者

普發現金6000元何時能領？柯建銘：推估最快4月第二周

NBA／詹姆斯本季首次大三元 湖人延長賽力退尼克

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯全能演出。 美聯社
詹姆斯全能演出。 美聯社

睽違兩年多回到籃球聖地麥迪遜廣場花園的詹姆斯（LeBron James），繳出28分11助攻10籃板的全能表現，完成本季首次大三元，生涯則是累積106次，距離史上第4名的基德（Jason Kidd）還差1次。

湖人隊雖然在第四節最後時刻遭尼克隊逼平比分，但延長賽靠著主力戰將的穩定發揮，最終仍舊以129比123奪下勝利，中止近期2連敗。

詹姆斯目前離賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）歷史得分紀錄還剩下89分，而他這場比賽已經先達成生涯助攻里程碑，累積10338次，一舉超越傑克森（Mark Jackson）和奈許（Steve Nash），在助攻排行榜挺進到史上第4。

同樣在這場比賽回歸的戴維斯（Anthony Davis）攻下27分9籃板，連續擔任先發的八村壘則以12投8中的高效率拿到19分9籃板；衛斯特布魯克（Russell Westbrook）13投7中貢獻17分8助攻6籃板3抄截，只出現1次失誤，施羅德（Dennis Schroder）也有12分6助攻的表現。

尼克上半場比賽雖然投籃命中率不足4成，遠低於湖人，但靠著布朗森獨拿16分，加上奎克利（Immanuel Quickley）在第二節的發揮，仍在主場握有1分領先優勢。

進入第三節，尼克手感逐漸恢復，布朗森（Jalen Brunson）和藍道（Julius Randle）合拿17分，不過湖人則是找回三分外線準星，在詹姆斯、戴維斯和八村壘（Rui Hachimura）都至少拿下17分的帶動下，取得3分超前。

第四節持續掌握領先優勢的湖人，最後1分多鐘時靠著詹姆斯獨拿4分，拉開6分差距，眼看就要止敗，沒想到布朗森帶動反擊，尼克一口氣拿下6分，雙方又戰成平手。戴維斯關鍵出手被吹撞人犯規，藍道最後一擊則是被詹姆斯封阻，比賽進入延長。

戴維斯和詹姆斯在延長賽一開始就接連取分，加上施羅德的三分球，湖人依然掌握領先態勢；布朗森雖想重演第四節的追分秀，但衛斯特布魯克擦板跳投得手，詹姆斯也透過配合左手上籃取分。湖人歷經艱難戰況還是順利止敗。

布朗森此戰奮力飆出37分6助攻，本季第3次至少拿到35分；藍道面對前東家獲得23分12籃板5助攻，奎克利19分8助攻，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）16分13籃板，巴瑞特（RJ Barrett）13分。

尼克近期接連敗給籃網和湖人，最近8場比賽吞下6敗，目前排名東區第7。

相關新聞

NBA／詹姆斯本季首次大三元 湖人延長賽力退尼克

睽違兩年多回到籃球聖地麥迪遜廣場花園的詹姆斯（LeBron James），繳出28分11助攻10籃板的全能表現，完成本季首次大三元，生涯則是累積106次，距離史上第4名的基德（Jason Kidd）還

NBA／見證詹皇得分王紀錄之夜 湖人主場戰雷霆票價飆漲

湖人今天「背靠背」前往尼克主場，先前休兵的詹姆斯（LeBron James）睽違兩年多再度現身麥迪遜廣場花園。在這場比賽之前，他距離賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的歷史得分王紀錄還差1

NBA／班切羅領銜新秀挑戰賽 4大名宿當教頭成焦點

NBA全明星週將在下月中於鹽湖城登場，繼日前明星賽先發陣容票選結果出爐後，今年新秀挑戰賽的名單也在今天揭曉，將由去年選秀狀元，同時也是新人王熱門人選的魔術前鋒班切羅（Paolo Banchero）領銜，而仍有望入選明星賽替補陣容的他也直言，只要獲選就不會缺席任何一場全明星周活動。

NBA／歷史得分王紀錄即將被超越 賈霸大格局期勉詹皇

距離賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）歷史得分王紀錄還差117分的詹姆斯（LeBron James），今天前往紐約主場麥迪遜廣場花園作客，這也是他自2020年1月以來再度造訪這座籃球聖地。

NBA／阿德巴約、巴特勒接連開火 防守大戰熱火險退騎士

近10戰取得7勝的熱火隊客場挑戰騎士隊，雙方展開防守大戰，一路鏖戰至末節最後關頭，熱火才靠著球星阿德巴約（Bam Adebayo）及巴特勒（Jimmy Butler）的發揮，以100：97驚險擊敗騎士

NBA／太陽允許公鹿會面克勞德 尋求第三方加入交易談判

隨著季中交易截止日的逼近，各隊球員異動情況的相關傳聞也不斷湧現。其中延宕已久的克勞德（Jae Crowder）交易案則是有了最新的進展。 根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Sha

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。