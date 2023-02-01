NBA／詹姆斯一戰超越兩大名將 助攻數躍居史上第4

即將打破賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）「38387」歷史得分紀錄的詹姆斯（LeBron James），在今天作客紐約的比賽中先行完成助攻里程碑。

THOMAS BRYANT WITH AUTHORITY.



Lakers lead 99-96 with 7:25 left on TNT pic.twitter.com/1Gu3Q4GFcL — NBA (@NBA) February 1, 2023

詹姆斯在第四節一次傳球讓布萊恩（Thomas Bryant）灌籃得手，完成他這場比賽的第9次助攻，同時生涯助攻數也累積到10336次，正式超越傑克森（Mark Jackson）和奈許（Steve Nash），在歷史助攻排行榜上挺進到第4。

目前排在詹姆斯前面還有好友保羅（Chris Paul）的11246次，第2名的基德（Jason Kidd）累積12091次助攻，至於史塔克頓（John Stockton）15806次助攻則猶如一道難以企及的高牆，聳立在眾人面前。