NBA／詹姆斯一戰超越兩大名將 助攻數躍居史上第4
即將打破賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）「38387」歷史得分紀錄的詹姆斯（LeBron James），在今天作客紐約的比賽中先行完成助攻里程碑。
THOMAS BRYANT WITH AUTHORITY.— NBA (@NBA) February 1, 2023
Lakers lead 99-96 with 7:25 left on TNT pic.twitter.com/1Gu3Q4GFcL
詹姆斯在第四節一次傳球讓布萊恩（Thomas Bryant）灌籃得手，完成他這場比賽的第9次助攻，同時生涯助攻數也累積到10336次，正式超越傑克森（Mark Jackson）和奈許（Steve Nash），在歷史助攻排行榜上挺進到第4。
目前排在詹姆斯前面還有好友保羅（Chris Paul）的11246次，第2名的基德（Jason Kidd）累積12091次助攻，至於史塔克頓（John Stockton）15806次助攻則猶如一道難以企及的高牆，聳立在眾人面前。
Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving to 4th all-time in career assists! pic.twitter.com/igBAjKMueW— NBA (@NBA) February 1, 2023
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