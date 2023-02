NBA／詹姆斯一戰超越兩大名將 助攻數躍居史上第4

即將打破賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)「38387」歷史得分紀錄的詹姆斯(LeBron James),在今天作客紐約的比賽中先行完成助攻里程碑。

THOMAS BRYANT WITH AUTHORITY. Lakers lead 99-96 with 7:25 left on TNT pic.twitter.com/1Gu3Q4GFcL

詹姆斯在第四節一次傳球讓布萊恩(Thomas Bryant)灌籃得手,完成他這場比賽的第9次助攻,同時生涯助攻數也累積到10336次,正式超越傑克森(Mark Jackson)和奈許(Steve Nash),在歷史助攻排行榜上挺進到第4。

目前排在詹姆斯前面還有好友保羅(Chris Paul)的11246次,第2名的基德(Jason Kidd)累積12091次助攻,至於史塔克頓(John Stockton)15806次助攻則猶如一道難以企及的高牆,聳立在眾人面前。

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving to 4th all-time in career assists! pic.twitter.com/igBAjKMueW