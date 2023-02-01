NBA／太陽允許公鹿會面克勞德 尋求第三方加入交易談判

隨著季中交易截止日的逼近，各隊球員異動情況的相關傳聞也不斷湧現。其中延宕已久的克勞德（Jae Crowder）交易案則是有了最新的進展。

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，太陽隊已經允許公鹿可以會見克勞德，消息來源更指出，公鹿將是唯一一支獲准和克勞德會面的球隊；但除了公鹿之外，包括熱火、老鷹等球隊也對克勞德感興趣。

據悉，太陽已經和公鹿進行了數個月的交易談判，目前的報價圍繞著希爾（George Hill）、伊巴卡（Serge Ibaka）、諾拉（Jordan Nwora）和二輪選秀權等。查拉尼亞透露，太陽和公鹿也積極尋求第三方球隊加入交易之中。

去年休賽季期間，克勞德和太陽達成協議，不參加球隊訓練營和季前賽。本季至今，克勞德也沒有為太陽打過任何一場比賽。太陽勢必得在正2月10日之前想辦法送走他。