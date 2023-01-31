NBA／柯瑞近3戰飆107分 柯爾：已找回受傷前狀態

自從傷癒回歸後，柯瑞（Stephen Curry）逐漸找回無堅不摧的進攻感覺。今天面對雷霆，柯瑞全場20投12中，轟進8記三分球，攻下38分12助攻8籃板，這是他復出以來的單場第2高得分，且近期已經連3場至少拿到34分。

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）在接受採訪時認為，柯瑞已經找回受傷之前的狀態了。

「他看起來和之前一樣快速，表現和前一場比賽一樣出色。他在控球方面很流暢，擋拆之後的跑動也很順暢，防守到位且能拚搶籃板，持球推進速度很快，表現非常出色。」柯爾說。

對於「浪花兄弟」在比賽中合力轟進14顆三分球，柯爾表示他不會把這場比賽拿來和過去時期相比。

「我不會這樣想。現在已經是不同的時代了，對手也是截然不同的球隊。我只想專注於今年賽季，不願過度去回想以前的事情。」柯爾說。

勇士經過這波3連勝，其勝率以些微之差壓過獨行俠，排名來到西區第5名。不過從第13名的湖人到第4名的快艇，這10支球隊之間最多只有4場勝差，競爭異常激烈。