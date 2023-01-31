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NBA／詹姆斯38歲仍鬼 厄文：完全不意外
湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）以38歲年紀持續締造NBA紀錄，看在前隊友、籃網隊球星厄文（Kyrie Irving）眼中，欽佩詹姆斯的成就，但毫不意外。
「我們當隊友時，我就目睹一切了。」今天率隊以121：104擊敗湖人的厄文提到，詹姆斯把一切都準備妥當，不論是身體、精神面或是心態和情緒，每天和每場比賽都如此，「我曾經說過，很難成為詹姆斯，任何巨星、任何娛樂、體育或商業行業都是，因為所有目光都注視著你，但他能處理非常好。」
詹姆斯今天面對籃網因腳踝痠痛休兵，只坐在板凳席，登上史上得分王的腳步暫緩；攻下26分、7籃板和6助攻的厄文透露說，原本今天還想和老隊友同場競技，心願雖沒達成，但也感謝詹姆斯帶給聯盟和籃球界的貢獻。
厄文提到，詹姆斯從18歲加入聯盟，直到現在已經38歲，仍具主宰力，「我不覺得我們該驚訝，我認為我們該盡可能的恭喜他、為他慶祝，繼續享受他帶來的演出，因為這不會再太久了。」
厄文表示，會繼續享受詹姆斯在場上的時刻，「我也希望我們能有機會再交手，但誰知道接下來會發生什麼事呢？」
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