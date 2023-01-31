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NBA／調侃詹皇抗議反應太誇張 帕森斯：我的狗被撞也不會這樣

聯合新聞網／ 綜合報導
「詹皇」詹姆斯（LeBron James）遭誤判後，抱頭跳腳、沮喪跪地。 美聯社
「詹皇」詹姆斯（LeBron James）遭誤判後，抱頭跳腳、沮喪跪地。 美聯社

湖人隊日前作客塞爾提克隊，最後因關鍵誤判被逼入延長賽輸球，事主詹姆斯（LeBron James）在得知未響哨時直接激動抱頭跪地，事後已退役球星帕森斯（Chandler Parsons）在節目上表示詹皇反應太誇張，自己就算看到寵物犬被輾過都不會這麼瘋狂。

29日詹姆斯在第四節僅剩4秒時，眼看就要上籃絕殺，這時候被泰托姆（Jayson Tatum）打手犯規，但是裁判卻沒有吹判，詹姆斯得知直接在氣得跳腳抱頭，後來甚至還沮喪跪地，整個動作持續了接近半分鐘。

帕森斯在《FanDuel TV》上看完詹皇的反應後，直接調侃：「就算我看到我的法國鬥牛犬被郵差輾過去，也不會像他有那樣的反應，我發誓。這真的是我看過最瘋狂的反應。」不過他也稱讚詹姆斯相當敬業，只是一場普通的例行賽，也非常的在意輸贏。

這個漏吹的犯規儘管裁判協會在事後坦承錯誤，也發推特表示「徹夜難眠」，不過詹姆斯也發文說：「我無法理解，真的無法！」，曾效力湖人的庫茲瑪（Kyle Kuzma）也發文聲援詹姆斯，這個誤判引發軒然大波，在推特上形成一場「大戰」。

詹姆斯

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