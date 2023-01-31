NBA／衛少生涯助攻數超越「手套」 擠進史上前10名

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在今天對籃網的比賽中攻下17分10助攻8籃板，這讓他生涯助攻數累積達到8972次，超越「手套」裴頓，排名躍居史上第10。

衛斯特布魯克下一個超越目標將是「運球教科書」湯瑪斯（Isiah Thomas），雙分之間助攻數僅差89次。目前在歷史助攻排行榜上，現役球員搶佔其中3個名額，保羅（Chris Paul）名列第3，詹姆斯（LeBron James）排在第6。

值得注意的是，詹姆斯距離史上第5的傑克森（Mark Jackson）和第6名的奈許（Steve Nash）僅有7次、8次，有望在明天對尼克的比賽中完成超越。