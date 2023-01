NBA／衛少生涯助攻數超越「手套」 擠進史上前10名

衛斯特布魯克(Russell Westbrook)在今天對籃網的比賽中攻下17分10助攻8籃板,這讓他生涯助攻數累積達到8972次,超越「手套」裴頓,排名躍居史上第10。

衛斯特布魯克下一個超越目標將是「運球教科書」湯瑪斯(Isiah Thomas),雙分之間助攻數僅差89次。目前在歷史助攻排行榜上,現役球員搶佔其中3個名額,保羅(Chris Paul)名列第3,詹姆斯(LeBron James)排在第6。

值得注意的是,詹姆斯距離史上第5的傑克森(Mark Jackson)和第6名的奈許(Steve Nash)僅有7次、8次,有望在明天對尼克的比賽中完成超越。

Russell Westbrook is now 10th all-time in career assists.



Congrats, Russ! pic.twitter.com/pyOq5oDgPA