NBA／詹姆斯、戴維斯休兵 籃網板凳火力四射轟垮湖人

杜蘭特（Kevin Durant）持續掛免戰牌，而詹姆斯（LeBron James）也在今天作客布魯克林的比賽中休兵，兩人已經連續11場比賽未曾正面對決過，前一次交手已經要追溯到2018年勇士和騎士的耶誕大戰。

加上剛回歸的戴維斯（Anthony Davis）也在連兩天出賽的考量下先行休兵，籃網與湖人的比賽可說是星度大減。「第四節先生」厄文（Kyrie Irving）今天攻下全場最佳26分，外帶7籃板6助攻，搭配米爾斯（Patty Mills）和湯瑪斯（Cam Thomas）板凳殺出合拿42分，籃網第四節火力大爆發直接甩開湖人，以121比104收下2連勝。

湖人前一場比賽因關鍵漏判引發爭議，此戰卻是獲得37次罰球機會，而籃網僅19次，不過籃網發揮外線優勢，以將近4成命中率砍進16記三分球，明顯優於對手。特別是在第四節米爾斯和湯瑪斯左右連拳，聯手攻下18分，讓原本三節打完僅領先3分的籃網單節豪取36分，一鼓作氣將比分差距擴大到兩位數。

米爾斯和湯瑪斯各拿到21分，同樣都砍進4顆三分球；渡邊雄太（Yuta Watanabe）也有12分2阻攻得表現。籃網替補群合力得到66分，較湖人多出22分。先發球員中除了厄文外，奧尼爾（Royce O'Neale）也有14分6籃板3助攻2抄截進帳，克萊斯頓（Nicolas Claxton）搶下12個籃板。

湖人陣中也有7人得分達雙位數。衛斯特布魯克（Russell Westbrook）獲得17分10助攻8籃板，但15投僅5中；布萊恩（Thomas Bryant）18分9籃板，八村壘（Rui Hachimura）加盟後首度先發得到16分4籃板。布朗（Troy Brown Jr.）11分17籃板4助攻。

近4場比賽湖人又吞下3敗，目前在西區僅贏過火箭和馬刺。