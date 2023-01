NBA／詹皇關鍵上籃遭犯規未響哨 布朗：人生就是如此

前一場對尼克的比賽因兩記關鍵罰球落空導致球隊落敗,布朗(Jaylen Brown)在今天對湖人的比賽中把握住進算加罰的三分打機會,將比賽逼進延長,並且又在延長賽獨拿11分,幫助綠衫軍終結近期的連敗陰霾。

儘管貴為聯盟龍頭的塞爾蒂克與湖人之間有著12.5場的勝差,戰績完全不在同一層級,但和前一次雙方廝殺到延長賽一樣,此亦依然是高張力的對決。

賽後談到這場艱辛的比賽,布朗表示:「今晚比賽氣氛很像是一場季後賽。裁判的吹判尺度一直搖擺,有時會讓球員發揮,有時又會緊縮,我們必須不斷去調整適應。我很高興我們可以贏得勝利。」

對於自己那一次關鍵三分打機會,布朗坦言自己的確被打到頭了,但很幸運裁判最後還是給了哨音。而被問到詹姆斯(LeBron James)最後的上籃遭到泰托姆(Jayson Tatum)明顯犯規,布朗則說:「這場比賽感覺不可思議,看起來湖人最後那一球是漏吹了。但人生就是如此,他們會沒事的。」

根據統計,布朗和泰托姆生涯已經累積20次同場至少各拿30分,是聯盟自1985年以來完成此數據的第3多搭檔,僅次於杜蘭特(Kevin Durant)和衛斯特布魯克(Russell Westbrook)的34場、歐尼爾(Shaquille O'Neal)和布萊恩(Kobe Bryant)的33場。

☘️ 37 PTS

☘️ 9 REB

☘️ 3 AST



Jaylen Brown showed out in the Celtics W. pic.twitter.com/XA8U7W8Rkd