NBA／詹皇關鍵上籃遭犯規未響哨 布朗：人生就是如此

前一場對尼克的比賽因兩記關鍵罰球落空導致球隊落敗，布朗（Jaylen Brown）在今天對湖人的比賽中把握住進算加罰的三分打機會，將比賽逼進延長，並且又在延長賽獨拿11分，幫助綠衫軍終結近期的連敗陰霾。

儘管貴為聯盟龍頭的塞爾蒂克與湖人之間有著12.5場的勝差，戰績完全不在同一層級，但和前一次雙方廝殺到延長賽一樣，此亦依然是高張力的對決。

賽後談到這場艱辛的比賽，布朗表示：「今晚比賽氣氛很像是一場季後賽。裁判的吹判尺度一直搖擺，有時會讓球員發揮，有時又會緊縮，我們必須不斷去調整適應。我很高興我們可以贏得勝利。」

對於自己那一次關鍵三分打機會，布朗坦言自己的確被打到頭了，但很幸運裁判最後還是給了哨音。而被問到詹姆斯（LeBron James）最後的上籃遭到泰托姆（Jayson Tatum）明顯犯規，布朗則說：「這場比賽感覺不可思議，看起來湖人最後那一球是漏吹了。但人生就是如此，他們會沒事的。」

根據統計，布朗和泰托姆生涯已經累積20次同場至少各拿30分，是聯盟自1985年以來完成此數據的第3多搭檔，僅次於杜蘭特（Kevin Durant）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的34場、歐尼爾（Shaquille O'Neal）和布萊恩（Kobe Bryant）的33場。