NBA／透納兩年6000萬美元續約溜馬 本季薪資提前飆漲

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，溜馬中鋒透納（Myles Turner）將和球團達成兩年6000萬美元的續約協議，其中有1710萬美元會以薪資上漲的方式在今年賽季發放，寫下聯盟紀錄。

透納本季進入合約最後一年，年薪為1800萬美元，如今則是大幅提升到3510萬美元。當然前提是，溜馬目前的團隊薪資有足夠的空間吃下這份調薪。

據薪資專家馬克斯（Bobby Marks）的跟進報導指出，透納的新合約將在2024-25年賽季結束後到期，他在2023-24年賽季的年薪為2100萬美元，2024-25年賽季的薪資為2000萬美元，呈現遞減的狀態。

報導亦透露，溜馬未來將會圍繞著哈利伯頓（Tyrese Haliburton）和馬瑟倫（Bennedict Mathurin）進行建隊計畫，至於透納雖然提前續約，但仍有可能會成為球隊兜售的對象。

透納本季場均可以攻下17.5分7.9籃板1.4助攻2.4阻攻，投籃命中率54.4%，每場投進1.6顆三分球，三分命中率39.1%，得分、籃板、投籃命中率、三分命中率和命中數均創下生涯新高。

此外，透納是聯盟本季唯3可以投進至少50顆三分球並送出75次阻攻的球員，另外兩人分別是灰熊的傑克森（Jaren Jackson Jr.）和公鹿的洛培茲（Brook Lopez）。