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NBA／勇士庫明加化身神射手 柯瑞末節接管比賽退暴龍

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(中)出手。 美聯社
柯瑞(中)出手。 美聯社

勇士今日主場迎戰暴龍，中鋒魯尼（Kevon Looney）重返先發陣容，回到板凳的小將庫明加（Jonathan Kuminga）在第三節末段大爆發，柯瑞（Stephen Curry）則在比賽末段接管比賽，率領勇士以129：117擊敗暴龍。

暴龍開局打出16：8的攻勢，勇士靠著柯瑞攻下5分及1助攻穩住陣腳，在首節僅落後2分。第二節暴龍維持小幅領先至最後2分多鐘，才由湯普森（Klay Thompson）的三分球反超比數，雙方之後戰成平手，格林（Draymond Green）在最後一波攻勢站上罰球線2罰1中，幫助勇士取得63：62領先。

第三節戰況仍十分激烈，庫明加在本節末段大爆發，連續命中3記三分球，不過暴龍范弗利特也連得9分還以顏色，庫明加槍響前再飆進一記三分球，幫助勇士取得98：94領先。

末節前段雙方陷入防守戰，暴龍一路緊咬比數。不過勇士手感逐漸加溫，柯瑞、湯普森及迪文森佐（Donte DiVincenzo）接連飆進三分球，柯瑞再上演精采的切入得分，徹底澆熄暴龍反撲氣焰，終場就以129：117擊敗暴龍。

柯瑞全場拿到35分11助攻，湯普森29分8籃板，迪文森佐12分11助攻，庫明加也挹注15分。暴龍的部分則以范弗利特拿到28分10助攻表現最為出色。

Stephen Curry

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