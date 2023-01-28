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NBA／威廉森傷後鵜鶘陷入大低潮 美媒：需要他回來

聯合新聞網／ 綜合報導
威廉森(白衣者)。 美聯社
威廉森(白衣者)。 美聯社

鵜鶘球星威廉森（Zion Williamson）獲選NBA明星賽先發球員，不過他在月初受傷後，鵜鶘僅繳出3勝9敗的戰績，排名也跌落至西區第4，與西區第13的湖人其實也只有3場勝差，對此ESPN直言，威廉森必須盡速回歸。

ESPN報導指出，鵜鶘是一個依靠衝擊禁區得分的球隊，綠葉球員三分球命中率低迷，瓊斯（Herbert Jones）27.8%、艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）33%，菜鳥丹尼爾斯（Dyson Daniels）則幾乎不出手三分球。

因此每個對手都會忽略這些球員站在三分線外，轉而重兵看防禁區，不過威廉森能改變局勢，突破狹小空間，創造出空檔，若沒有威廉森，鵜鶘的進攻則會陷入一片混亂。

威廉森缺陣後，頂替他位置的小南斯（Larry Nance Jr.）、海斯（Jaxson Hayes）皆不具備切入及投射能力，對手在防守端也毫無壓力。鵜鶘另一位球星英格倫（Brandon Ingram）終於在上一場比賽回歸，不過ESPN認為威廉森能否重返球場才是關鍵。

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