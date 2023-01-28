NBA／為安比德落選叫屈 76人總管莫雷：波士頓媒體無恥

NBA昨日公布2023年明星賽先發陣容，76人球星安比德（Joel Embiid）成為最大遺珠。76人總管莫雷（Daryl Morey）也為安比德抱不平，批評波士頓（美國大城市）媒體無恥。

東區前場先發球員由公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、籃網杜蘭特（Kevin Durant）及塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）組成。

全明星賽先發票選由50%的球迷投票、25%球員投票和25%媒體投票來決定。其中塞爾蒂克位於波士頓，莫雷質疑波士頓媒體數量較多，讓泰托姆在媒體票選中取得第1，而安比德只能排第3。不過事實上，安比德在球迷票選僅第4，恐怕才是落選的主因。

不過莫雷會生氣不是沒有原因，76人目前31勝16敗東區第2，安比德在隊友哈登（James Harden）、馬克西（Tyrese Maxey）因傷缺席的情況下，扛起整支球隊。恩比德目前以場均33.4暫居本季得分王，另外每場還能貢獻9.8籃板、4.1助攻、1.7阻攻。