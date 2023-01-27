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NBA／布萊恩逝世三週年 湖人及眾球星發文悼念

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人傳奇球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）逝世三週年。截圖自Instagram／lakers
湖人傳奇球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）逝世三週年。截圖自Instagram／lakers

湖人傳奇球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）2020年1月26日和二女兒Gigi不幸於空難中逝世，享年41歲，如今一轉眼過去已經三週年，湖人官方和眾球星紛紛發文悼念。

湖人官方帳號發出布萊恩和Gigi兩人微笑的合照，寫下「今年和永遠」來悼念這位傳奇。留言處NBA官方和金州勇士官方也留下紫色和黃色愛心，象徵這位永遠的湖人戰將，還有眾多球迷紛紛不捨留言「傳奇永在」、「永遠的曼巴精神」。

湖人一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）轉發了這則貼文到限時動態，打上無限和永遠符號表示懷念。籃網厄文（Kyrie Irving）在推特上打出了這場空難不幸喪生的9人名單，並寫下「安息吧」。

布萊恩2016年從湖人隊退休，期間曾拿下5次總冠軍，1座MVP、2座FMVP，入選過18次明星賽，也曾替美國夢幻隊拿下2次奧運冠軍。三年前，布萊恩和女兒搭乘直升機欲前往曼巴基金會所舉辦的籃球比賽，卻不幸墜機，留下給世人滿滿的震驚與不捨。

布萊恩

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