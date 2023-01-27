NBA／明星賽先發出爐！詹皇19度入選10次人氣王寫歷史

NBA明星賽先發名單出爐，分別由湖人老大哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍，將在2月19於鹽湖城開打。

此次西部由第19次入選的詹姆斯擔任隊長，平了賈霸史上最多次紀錄，攜手勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）、獨行俠唐西奇（Luka Doncic）、金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）及鵜鶘悍將威廉森（Zion Williamson）。

東區隊長字母哥則連續7屆入選明星賽，此次和籃網杜蘭特（Kevin Durant）、籃網厄文（Kyrie Irving）、騎士米契爾（Donovan Mitchell）及塞爾提克泰托姆（Jayson Tatum）並肩共戰。

明星賽先發名單由加權計票得出，球迷投票佔50％，媒體、球員則各佔25％。此次詹姆斯生涯第10次獲選人氣王，超越過去喬丹（Michael Jordan）的9次，並且他過去6次擔任隊長拿下全勝佳績。

和過去有所不同的是，其他上場的球員會在明星賽前的直播中由詹姆斯和安戴托昆波選出，並不會像以往提前幾週知道，被選中後立馬上場比賽。此外，本屆的替補名單將在2月4日，教練會議投票後選出。

NBA明星賽先發名單出爐。截圖自Instagram／nba

The #NBAAllStar Western Conference Starters:



⭐️ LeBron James

⭐️ Nikola Jokic

⭐️ Luka Doncic

⭐️ Zion Williamson

⭐️ Steph Curry pic.twitter.com/3m6IER1Og1 — NBA on TNT (@NBAonTNT) January 27, 2023

The #NBAAllStar Eastern Conference Starters:



⭐️ Giannis Antetokounmpo

⭐️ Kevin Durant

⭐️ Donovan Mitchell

⭐️ Jayson Tatum

⭐️ Kyrie Irving pic.twitter.com/B2UDisxSv2 — NBA on TNT (@NBAonTNT) January 27, 2023