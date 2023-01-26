NBA／厄文渴望續留籃網 有資格獲4年2億美元鉅約
籃網球星厄文（Kyrie Irving）經歷「反猶爭議」禁賽8場後重返球場，打出亮眼的表現，幫助籃網重新成為強隊，目前位居東區第4。厄文的合約將在球季結束後到期，根據消息指出，他渴望重返籃網。
厄文經紀人也向《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）透露，「到目前為止還沒有和籃網進行過重要談話，我們希望把布魯克林當自己家，並以正確的方式續約。如果籃網也這麼想，那現在就能進行協商。」
厄文與籃網4年1.36億美元的合約即將到期，海恩斯也指出，「厄文有資格獲得4年2億美元的新合約。」
厄文本季出賽36場，平均貢獻26.8分、5.2助攻、5.1籃板，投籃命中率48.7%，三分球命中率37.1%，第四節屢屢挺身而出拯救球隊，更讓球迷印象深刻。
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