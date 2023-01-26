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NBA／在柯瑞面前模仿怒甩牙套 波爾：他沒有理由被驅逐

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞在比賽中遭到驅逐出場。 路透社
柯瑞在比賽中遭到驅逐出場。 路透社

勇士波爾（Jordan Poole）今日在比賽中惹怒當家球星柯瑞（Stephen Curry），導致柯瑞怒甩牙套被驅逐出場。不過波爾隨後命中致勝球將功贖罪，賽後柯瑞也在球員通道迎接他，沒想到他竟模仿起柯瑞怒甩牙套的動作，兩人隨後也相擁，一笑泯恩仇。

賽後波爾接受採訪，談到柯瑞被驅逐出場時表示，「他是有史以來最偉大的球員之一，沒有理由在比賽最後三分鐘被驅逐，我不確定當下發生何事，好像是因為丟牙套。」

談到從戰犯變英雄，波爾表示，「凡事都要從經驗吸取教訓，我認為球場外的人都忘記這點，身為球員必須親身體驗。」

波爾也把致勝球的功勞歸在格林（Draymond Green）身上，主帥柯爾（Steve Kerr）賽後也證實這點，「格林主導這波攻勢，最近幾個月我們沒有練這戰術，所以有點冒險，那不是我們平時會打的戰術。」

勇士在柯瑞退場後，仍驚險收下勝利，對此柯瑞表示，「這個賽季過了一半，每個細節都很重要，在那件事（被驅逐）發生後，隊友們做出的回應對球隊來說很重要。」

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