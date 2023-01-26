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NBA／戴維斯復出、八村壘首秀 湖人末節發力擊退馬刺

聯合新聞網／ 綜合報導
戴維斯今天正式回歸。 路透社
戴維斯今天正式回歸。 路透社

湖人今日在主場迎戰馬刺，當家中鋒戴維斯（Anthony Davis）終於復出，新援八村壘（Rui Hachimura）也首披紫金戰袍。湖人前三節打完落後馬刺1分，直到末節才打出11：0的攻勢，反倒取得雙位數領先，終場湖人也順利以113：104擊敗馬刺。

本場比賽八村壘替補出戰，他在末節前段建功得到6分，幫助湖人反超比分，全場貢獻12分6籃板。至於戴維斯同樣替補出戰，拿到21分12籃板，第三節疑似又扭傷腳，但末節仍出戰8分鐘。

詹姆斯（LeBron James）本場沒有延續前場手感，只攻下20分，不過也傳出11助攻，摘下9個籃板，表現依舊全面。另外貝佛利（Patrick Beverley）也攻下轉戰湖人後新高的18分。

馬刺的部分，強森（Keldon Johnson）攻下全場最高的25分，中鋒柯林斯（Zach Collins）16分7籃板，菜鳥索漢（Jeremy Sochan）14分7籃板。

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