NBA／英格倫復出無用 愛德華飆37分賞鵜鶘6連敗
英格倫（Brandon Ingram）在缺席29場比賽後於今天正式回歸，不過他顯然還在找尋手感，整場比賽上場26分鐘，18投僅4中，獲得13分5籃板5助攻；上半場領先的鵜鶘在第三節遭到灰狼狙擊，導致球隊陷入兩位數落後困境，最終仍是無力回天，以102比111吞下6連敗。
愛德華（Anthony Edwards）無疑是灰狼能夠後來居上的關鍵，全場轟進37分6籃板5助攻，其中19分出現在第三節，帶動球隊單節豪取39分，一口氣扭轉戰局，從而掌控比賽走勢。鵜鶘第四節趁著灰狼命中率下滑，一度在比賽後段追到4分差，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）和羅素（D'Angelo Russell）接連得手，也鎖定勝利到手。
灰狼先發5人得分均雙位數，羅素獲得19分5助攻，戈貝爾（Rudy Gobert）17分12籃板3助攻，安德森（Kyle Anderson）10分7助攻3籃板2抄截2阻攻。
鵜鶘陣中以麥凱倫（C.J. McCollum）的25分8助攻5籃板表現最佳，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）15分12籃板。
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