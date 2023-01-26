NBA／外媒揣測楊恩今夏可能提出交易 湖人成潛在下家

楊恩（Trae Young）與老鷹球團之間暗潮洶湧的關係成了今年賽季的焦點之一，而根據《Bleacher Report》專欄作家平克斯（Eric Pincus）的報導，儘管雙方並未有分手的打算，但楊恩有可能會在賽季結束後選擇離開亞特蘭大。

平克斯在報導引用一位消息人士的說法指出，現階段楊恩顯然沒有要求交易，老鷹更不會試圖去交易他。即便如此，楊恩仍有可能想在休賽季想選擇離去。有鑑於他的經紀公司是Klutch Sports，他可能會和湖人搭上線。

「我認為楊恩會在賽季結束後想要離開。老鷹會嘗試在季中交易出清柯林斯（John Collins）或其他球員，但不至於會動到楊恩。或許他會在夏天和湖人有些聯繫，因為他也是Klutch Sports的客戶。」該消息人士透露。

楊恩是在2021年夏天以5年1.72億美元與老鷹提前續約，這份合約將在2026-27賽季結束後到期。報導也指出，楊恩轉戰湖人目前看起來是不太可能成真，但機會並非完全為零。