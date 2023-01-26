NBA／美媒曝勇士總管邁爾斯恐離隊 傳快艇等4隊有意挖角

勇士過去8季拿下4冠，總管邁爾斯（Bob Myers）幕後的操盤功不可沒。邁爾斯本季結束後合約將到期，根據《The Athletic》報導指出，巫師、太陽、尼克及快艇等4隊，都有意挖角邁爾斯。

邁爾斯2011年加入勇士管理層，先後交易來伊古達拉（Andre Iguodala）、杜蘭特（Kevin Durant）、維金斯（Andrew Wiggins），3人皆在勇士奪冠路上做出重大貢獻。另外邁爾斯與勇士主帥柯爾、當家球星柯瑞（Stephen Curry）的關係也相當好，也幫助球隊渡過格林（Draymond Green）揮拳爭議。

不過根據《The Athletic》報導指出，邁爾斯仍有可能離開勇士，老闆的介入和薪資是兩大原因。近期勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob） 比以往更投入球隊運作，他在先前的訪問中表示，「希望球隊能繼續培養年輕球員，並贏下比賽。」這與柯瑞渴望在生涯末期繼續爭冠的想法背道而馳。

球隊總管的薪資是非公開的，儘管拉卡柏先前聲稱邁爾斯的薪資聯盟前3，但該報導指出邁爾斯的薪資排名在前5之外，邁爾斯是聯盟頂級總管，合理薪資應該超過1000萬美元，這可能導致邁爾斯無法與拉卡柏達成協議，可能選擇離開勇士。