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NBA／波提斯右膝內側副韌帶扭傷 至少休兵2星期

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
波提斯進入傷兵名單。 法新社
波提斯進入傷兵名單。 法新社

根據報導，公鹿鋒線大將波提斯（Bobby Portis）因右膝內側副韌帶扭傷，預計將至少休兵2星期，並在那時候重新進行評估傷勢。

波提斯是在先前對活塞的比賽中受傷提前退場，該場比賽他獲得18分10籃板。波提斯本季一共累積29次完成雙十，排名高居聯盟第4。

對公鹿整體戰力來說，波提斯的缺陣無疑是一大打擊，本季球隊可說是屢受傷兵影響，米道頓（Khris Middleton）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）先後都因傷缺席比賽，球隊開季至今鮮有全員健康出賽的情況出現。

目前公鹿戰績30勝17敗，排名東區第3。

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