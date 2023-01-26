NBA／波提斯右膝內側副韌帶扭傷 至少休兵2星期
根據報導，公鹿鋒線大將波提斯（Bobby Portis）因右膝內側副韌帶扭傷，預計將至少休兵2星期，並在那時候重新進行評估傷勢。
波提斯是在先前對活塞的比賽中受傷提前退場，該場比賽他獲得18分10籃板。波提斯本季一共累積29次完成雙十，排名高居聯盟第4。
對公鹿整體戰力來說，波提斯的缺陣無疑是一大打擊，本季球隊可說是屢受傷兵影響，米道頓（Khris Middleton）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）先後都因傷缺席比賽，球隊開季至今鮮有全員健康出賽的情況出現。
目前公鹿戰績30勝17敗，排名東區第3。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言