NBA／「選擇我是對的」！ 巫師交易後首戰庫茲馬就當英雄

巫師剛把八村壘送到湖人、確定要選擇庫茲馬(Kyle Kuzma)作為球隊核心的第一場比賽，他就成為贏球功臣，今日對戰獨行俠全場攻下30分，包含最後4.2秒的致勝罰球，率巫師以127：126一分之差氣走獨行俠，也讓唐西奇的41分15籃板表現成空響。

雙方此戰打得膠著整場拉鋸，一直到到最後12.1秒，獨行俠靠著唐西奇2罰中1追成126平手，第二罰失手的唐西奇氣到又撕裂自己的球衣。巫師暫停過後前場發球，庫茲馬邊線持球突破遭到唐西奇犯規獲得2罰機會，質疑他先踩出界外的獨行俠提出挑戰，但裁判透過重播檢視後維持原判，庫茲馬2罰中1幫巫師取得超前分。

Kyle Kuzma's 30 points power the @WashWizards to victory! pic.twitter.com/z90ktqV2MX — NBA (@NBA) 2023年1月25日

落後的獨行俠仍有5秒組織最後一擊，遭包夾的唐西奇也2度欲傳給隊友丁威迪（Spencer Dinwiddie），可惜第一次被巫師識破拍出界外，第二次則被曾效力獨行俠的萊特（Delon Wright）抄截成功，也就此結束比賽，巫師以127：126氣走獨行俠。

CLUTCH STEAL FROM @delonwright 👀 pic.twitter.com/jbZomPfwyx — Washington Wizards (@WashWizards) 2023年1月25日

帳面上雖是唐西奇發生再見失誤，但此戰貢獻20分8助攻的丁威迪為隊友緩頰：「Luka選擇傳球沒錯，這是正確的決定，只能說Delon守得很棒，他本來就用有出色的快手抄截功夫。」

值得一提的是上季季中才因交易離開獨行俠的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），此戰重返達拉斯又因傷缺陣，但半場時仍獲得球團製作影片致敬。

巫師贏球後為這波客場5連戰拿下好彩頭，也拿下3連勝，但仍在季後賽附加賽之外的第11名；至於輸球的獨行俠戰績持續走跌，過去11場輸了8場後為25勝24敗，排名暫居西區第六。