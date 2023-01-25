快訊

台男赴日泡湯遭趕回嗆惹業者報警 網驚關鍵：缺常識嗎？

上班族車廂內卡5小時求救！日本10年最強寒流導致JR列車停駛

屬兔性格安靜害羞？這些君王都屬兔 歷史上最具「皇帝命」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／杜蘭特再休2周 明星賽出賽打問號

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
杜蘭特（Kevin Durant，左）先前在對戰熱火的比賽因傷提前退場。 路透社
杜蘭特（Kevin Durant，左）先前在對戰熱火的比賽因傷提前退場。 路透社

籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）月初面對熱火隊時傷到右膝，已經休息兩周的他今天受訪表示，樂意參加下月的明星賽，但仍要再休息兩周，並視身體狀況再決定。

NBA今年明星賽台灣時間下月20日登場，杜蘭特獲得東區第2高票，但台灣時間9日被熱火球星巴特勒（Jimmy Butler）壓到成傷兵，能否在明星賽獻技仍未知。

「如果可以，我明天就想上場，」受傷後首度受訪的杜蘭特說，「這是我感受到的急迫性。當然我不想有任何事操之過急，我想確保已經百分百恢復，但當然，我想比賽，我想成為這些賽事的其中一份子。」

籃網前一場比賽逆轉擊敗勇士隊，杜蘭特提到，沒能對戰前東家、和舊識再相逢十分可惜，但也明白恢復需要時間，必須好好復健才能健康回歸。

這已是杜蘭特6年來第3次傷到膝蓋，籃網今天已經宣布，杜蘭特可以開始跑步和球場活動，兩周後將進行評估。

籃網在杜蘭特缺陣的前4場比賽全部吞敗，似乎和上季類似，但杜蘭特認為兩者無法相提並論，「陣容中少了一位要角總是困難，必須去適應，需要些時間，這花了我們4場比賽，幸運的時我們還有12、13場比賽讓勝率在5成以上，所以花一點時間很酷，這樣我們才能繼續前進。這是難熬的過程，但也是必經之路。」

籃網 杜蘭特

延伸閱讀

NBA／湯普森攻守都在雷 厄文砍38分率籃網逆轉勇士

NBA／不願因小失大斷送賽季 籃網謹慎評估杜蘭特傷勢

NBA／挑戰聯盟總得分紀錄 詹姆斯點名杜蘭特有機會

NBA／杜蘭特右膝內側副韌帶扭傷 兩週後重新評估

相關新聞

NBA／杜蘭特再休2周 明星賽出賽打問號

籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）月初面對熱火隊時傷到右膝，已經休息兩周的他今天受訪表示，樂意參加下月的明星賽...

NBA／皮朋前妻曬與喬丹兒子親密合照 已得未來公公認可？

著名NBA球星皮朋(Scottie Pippen)前妻拉莎(Larsa Pippen)，於今天在個人IG曬出與「空中飛人」喬丹(Michael Jordan)二兒子馬庫斯(Marcus Jordan)

NBA／還是沒救？湖人交易得到八村壘 ESPN只給「C」評

湖人終於啟動本季第一筆交易，從巫師隊換來八村壘，美國運動媒體ESPN馬上交易內容進行點評，給湖人隊的評分是「C」，至於巫師隊則是「B+」，也就是說這交易是巫師賺到，而非湖人得利。 從湖人進行這筆

NBA／首節攻20分強勢回歸 字母哥：我們這團回來了

2021年NBA總冠軍公鹿隊於今天對抗活塞之役迎來兩位大將回歸，其中兩屆年度MVP「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)在缺席五場之後，首節就攻下20分表現，助隊第一節打下

NBA／綠衫軍意外落敗中止9連勝 最大剋星竟是弱到爆魔術

東區老大「綠衫軍」塞爾蒂克今天作客倒數第三的魔術主場，雖泰托姆(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)合作攻下52分，但魔術「狀元郎」班切羅(Paolo Banchero)23分

NBA／八村壘補足湖人鋒線深度 美媒：他將站穩先發地位

湖人隊正式啟動交易，從巫師隊換來日籍大前鋒八村壘，送出自家後衛納恩（Kendrick Nunn）及3支次輪選秀籤，有望強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。