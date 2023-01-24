NBA／八村壘補足湖人鋒線深度 美媒：他將站穩先發地位

湖人隊正式啟動交易，從巫師隊換來日籍大前鋒八村壘，送出自家後衛納恩（Kendrick Nunn）及3支次輪選秀籤，有望強化湖人目前較不足的鋒線深度。湖人隊記者布哈(Jovan Buha)則透露，雖他交易後首戰，明天對快艇的比賽，仍不確定是否出賽，但可以確定的是，八村壘未來將與詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)共同先發出賽。

八村壘這個賽季前並未獲得巫師續約，代表合約將在今年夏天到期，雖然以替補為主，但也打出場軍13分、4.3籃板的不錯成績，也讓他一直陷入被交易的傳聞中，前一場才對魔術砍下30分，也成為他為巫師效力的最終戰。

湖人雖有詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）兩名主力前鋒，不過戴維斯近期受到傷勢困擾，八村壘的加入能夠舒緩鋒線壓力，他的防守以及33.7%的三分線投射能力也是湖人所需。

湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）表示，「加強鋒線的高度及深度是我們的目標，八村壘的加入同時強化兩者，也要感謝納恩在湖人隊的貢獻，希望他未來一切順利。」

巫師隊獲得納恩以及2023、2028、2029年的次輪選秀籤，納恩本季在湖人雖僅打出場均6.7分的成績，不過上個賽季在熱火是有14.6分、2.6助攻的後衛，巫師隊期待他能發揮過往水準，強化後場火力。