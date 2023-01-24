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NBA／湖人與巫師重磅交易 日籍強將八村壘穿上紫金戰袍

世界日報／ 綜合報導
湖人交易八村壘進入球隊。 美聯社
湖人交易八村壘進入球隊。 美聯社

NBA的交易季看來正式展開了。根據《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，洛杉磯湖人隊已與華盛頓巫師隊交易換來24歲的前鋒日籍前鋒八村壘（Rui Hachimura）。作為回報，湖人隊將送回納恩（Kendrick Nunn）和三個第二輪選秀權。

八村壘在2019年NBA選秀中以第9順位被選中。他在前兩個賽季打很多場比賽，總共先發105場，但這個數字在2021-2022賽季急劇下滑至只有13場先發，總共出場42場。本賽季他出場30次，沒有先發。

報導指出，巫師隊在一個多星期前開始探索八村壘的交易選擇，但其實從本賽季開始時可能就已經在進行。早在10月，巫師隊就沒有為八村壘提供新秀續約合同，而且由於擁有夠多前鋒，像庫茲瑪（Kyle Kuzma）就是其中之一，八村壘對球隊的重要性有所降低。

巫師隊的損失反成湖人隊的收穫。洛杉磯需要更多球員來充實問題多多的單薄陣容，而八村壘正可滿足它們最大的需求之一。

在上周末被問及被交易的可能性時，八村壘似乎對整件事非常樂觀。 表示只要它們喜歡他的比賽，並不介意去別的地方打球。

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