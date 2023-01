NBA／湯普森攻守都在雷 厄文砍38分率籃網逆轉勇士

少了杜蘭特(Kevin Durant)的籃網隊,就足夠擊敗衛冕軍勇士隊,今天在厄文(Kyrie Irving)38分、9籃板、7助攻帶領下,克服最多17分落後,以120:116擊落勇士。

杜蘭特在本月9日受傷後缺陣至今,籃網在少了他後先是吞下4連敗,前役在厄文狂飆48分帶動下止敗,今天出戰勇士再見他大發神威。

籃網在第4節仍有不少時間處於雙位數差距的落後,終場前1分52秒才靠哈里斯(Joe Harris)的三分球追成112:112平手,厄文吸引湯普森(Klay Thompson)犯規完成的3分打,則帶給籃網第4節首度領先,勇士最後幾波進攻多以失手收場,籃網則在奧尼爾(Royce O'Neale)接獲厄文傳球後飆進三分球、厄文2罰俱中底定勝果。

厄文連3場比賽都繳出30分、5籃板、5助攻以上的數據,這是他生涯首見,在杜蘭特缺陣期間以全能表現撐起球隊。

籃網總教練馮恩(Jacque Vaughn)誇讚厄文搭起與隊友之間的友情,「不管是練球時、列隊時或是開會時,那些畫面不一定會被鏡頭捕捉到,但他以各種方式融入團隊之中。」此役的表現無疑就是領袖,「他以各種不同方式在第4節挺身而出。」

勇士當家球星柯瑞(Stephen Curry)挹注26分,湯普森則是17投僅4中,包括三分線上7投盡墨,僅支援10分,守不住厄文,關鍵出手也沒進,攻守都被碾爆。

Kyrie dropped 30+ for the 3rd time in his last 4 games as the Nets won at Golden State 🔥



38 PTS

7 REB

9 AST pic.twitter.com/YTE3KXDfn3