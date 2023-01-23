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NBA／湯普森攻守都在雷 厄文砍38分率籃網逆轉勇士

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
厄文(左)面對柯瑞防守。 美聯社
厄文(左)面對柯瑞防守。 美聯社

少了杜蘭特（Kevin Durant）的籃網隊，就足夠擊敗衛冕軍勇士隊，今天在厄文（Kyrie Irving）38分、9籃板、7助攻帶領下，克服最多17分落後，以120：116擊落勇士。

杜蘭特在本月9日受傷後缺陣至今，籃網在少了他後先是吞下4連敗，前役在厄文狂飆48分帶動下止敗，今天出戰勇士再見他大發神威。

籃網在第4節仍有不少時間處於雙位數差距的落後，終場前1分52秒才靠哈里斯（Joe Harris）的三分球追成112：112平手，厄文吸引湯普森（Klay Thompson）犯規完成的3分打，則帶給籃網第4節首度領先，勇士最後幾波進攻多以失手收場，籃網則在奧尼爾（Royce O'Neale）接獲厄文傳球後飆進三分球、厄文2罰俱中底定勝果。

厄文連3場比賽都繳出30分、5籃板、5助攻以上的數據，這是他生涯首見，在杜蘭特缺陣期間以全能表現撐起球隊。

籃網總教練馮恩（Jacque Vaughn）誇讚厄文搭起與隊友之間的友情，「不管是練球時、列隊時或是開會時，那些畫面不一定會被鏡頭捕捉到，但他以各種方式融入團隊之中。」此役的表現無疑就是領袖，「他以各種不同方式在第4節挺身而出。」

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）挹注26分，湯普森則是17投僅4中，包括三分線上7投盡墨，僅支援10分，守不住厄文，關鍵出手也沒進，攻守都被碾爆。

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