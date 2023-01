NBA／一張圖看球員年薪如何飛漲20倍 柯瑞將破5000萬美金

據美國媒體製作一張從1984-85球季開始到今40個球季,單季聯盟最高薪球員的比較,蟬聯6年最高薪的勇士隊球星柯瑞(Stephen Curry),本季年薪4810萬美元(約台幣14.5億),是40年前最高薪球員魔術強森(Magic Johnson)250萬美元,有近20倍的差距。

根據這張圖,過去40個球季,其中尤英(Patrick Ewing)與賈奈特(Kevin Garnet)居單季最高薪各7次,是史上最多的球員。柯瑞下季為四年合約第二年,年薪再度調升下,將成為史上首位破5000萬美元大關的球員,來到5192萬美元,除非目前排名第三,年薪4447萬美元的詹姆斯(LeBron James),於下季成為自由球員後,能簽下比柯瑞更高年薪,否則,柯瑞將會是連續第七年聯盟最高薪,追平史上紀錄。

至於本季排名第二高薪4706萬美元湖人隊衛斯特布魯克(Russell Westbrook),同樣夏天成為自由球員,但以其表現來,要再簽更高薪水已不可能。

從當年最高薪球員250萬美元,到目前接近5000萬元的水平,NBA球員年薪增長的幅度,可比通貨膨脹來得更為快速。

