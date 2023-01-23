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NBA／一張圖看球員年薪如何飛漲20倍 柯瑞將破5000萬美金
據美國媒體製作一張從1984-85球季開始到今40個球季，單季聯盟最高薪球員的比較，蟬聯6年最高薪的勇士隊球星柯瑞(Stephen Curry)，本季年薪4810萬美元(約台幣14.5億)，是40年前最高薪球員魔術強森(Magic Johnson)250萬美元，有近20倍的差距。
根據這張圖，過去40個球季，其中尤英(Patrick Ewing)與賈奈特(Kevin Garnet)居單季最高薪各7次，是史上最多的球員。柯瑞下季為四年合約第二年，年薪再度調升下，將成為史上首位破5000萬美元大關的球員，來到5192萬美元，除非目前排名第三，年薪4447萬美元的詹姆斯(LeBron James)，於下季成為自由球員後，能簽下比柯瑞更高年薪，否則，柯瑞將會是連續第七年聯盟最高薪，追平史上紀錄。
至於本季排名第二高薪4706萬美元湖人隊衛斯特布魯克(Russell Westbrook)，同樣夏天成為自由球員，但以其表現來，要再簽更高薪水已不可能。
從當年最高薪球員250萬美元，到目前接近5000萬元的水平，NBA球員年薪增長的幅度，可比通貨膨脹來得更為快速。
Courtesy of @FadeawayWorld these are the highest paid players each year since 1984-85 in the NBA.— Cyruthan Saatsinga (@DogSurfRoadshow) January 22, 2023
Of note, these players led the NBA in salary the most years:
KG-7
Ewing-7
Steph-6
Kobe-6 pic.twitter.com/i6d57uCGve
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