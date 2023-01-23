NBA／罰球爛到爆問題怎麼解？獨行俠教頭：不要罰

快艇隊以112：98擊敗獨行俠隊，相隔26天終於再嘗連勝滋味，快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）在賽後記者會一開頭就比出「2」的手勢開釋，「當我們2名主力都能出賽時，我們是支截然不同的球隊。」獨行俠則是又一次被罰球太爛扯後腿。

快艇本季至今49場比賽，雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）僅一起出賽18場，可遇不可求的合體場面，近兩場都上演，繼前一場擒下馬刺隊後，今天再捕獲獨行俠，這是他們在去年12月28日後的首次連勝。

雷納德攻下30分、9籃板，喬治斬獲21分、6籃板、4助攻，兩軍打完前三節還是79：79，快艇第4節的6：0開局帶出碾壓攻勢，加上鮑威爾（Norman Powell）單節11分的火力挹注，快艇以雙位數的差距帶走勝利。

率隊打下久違的連勝，雷納德賽後被問到自己在這波2連勝的表現，他回應：「我不會為自己打分數，這個交給你們來做，而我的工作是讓我們成為一支最好的球隊，這是我唯一專注的事情，我不在乎我拿幾分，我只是想要贏球。」

獨行俠以唐西奇（Luka Doncic）29分、10籃板表現最佳，小哈德威（ Tim Hardaway Jr.）貢獻22分，丁威迪（Spencer Dinwiddie）也有21分。

兩隊差距極大的數據出現在罰球線上，快艇31罰30中，反觀獨行俠26罰15中造成苦戰，他們本季平均每場獲得26.4罰排名聯盟第2，罰球命中率74.5%卻是第27。

獨行俠教頭基德（Jason Kidd）賽後被問到罰球問題到底怎麼解？先是回應：「就不要罰球啊…開玩笑的啦！」接著無奈表示，「當你站上罰球線的機會是聯盟最多，命中率卻是聯盟倒數，這無法幫助你贏球。」