NBA／不受交易傳聞影響再攻30分 八村壘：我能幫助球隊贏球

深陷身陷交易傳聞，巫師的日籍前鋒八村壘看來不受任何影響，今日板凳上陣對魔術攻下平生涯最高30分，賽後他也以「我能幫住任何球隊贏球」為交易風波作結。

6呎8吋的八村壘是在2019年第9位被巫師隊選入，生涯前兩季擔綱重任出賽105場全是先發，但第三季後只有13場，今年更都從替補出發，不過反而繳出高效率，平均有13分與4.3籃板，包含今日本季更兩度攻下30分，也因此打出交易行情，成為巫師大限前最佳籌碼。

對於可能在交易大限後換穿球衣，八村壘意有所指說：「我只想到能讓我繼續當籃球員，並喜歡我比賽的地方打球。」至於這支球隊是否是巫師隊，他直接回覆「我不知道，我們很快就會清楚了」。

而在今日攻下平生涯最高的30分後，八村壘賽後再次強調自己不會受到交易傳聞影響，「我只是努力上場比賽，我知道自己能做到什麼，也能幫助球隊贏球，無論是在這裡或是其他地方，我都能做出貢獻。」

「我了解檯面下議論紛紛，但我能做的就是保持專注，努力準備好每一場比賽」，八村壘補充說。