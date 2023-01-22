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NBA／灰狼愛德華又演隔人爆扣 火箭吞13連敗仍有亮點
灰狼今日在主場面對西區爐主火箭打來毫不手軟，靠著「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）攻下賽季新高44分，與主控羅素（D'Angelo Russell）23分帶領下，以113：104勝出，讓火箭繼續沉淪苦吞13連敗。
這是愛德華本季首次攻破40分，全場投29中17包含7顆三分彈，且又上演一次「隔人爆扣」，比賽末段的關鍵得分幫助灰狼鎖定勝局。此外奈特(Nathan Knight)則化身板凳暴徒，攻下本季新高19分，末節連得7分幫助球隊鞏固領先是贏球無名英雄。
ANTHONY EDWARDS POSTERIZES ALPEREN SENGUN AGAIN 😱pic.twitter.com/Tpt8SCnknP— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2023年1月22日
火箭此戰一度看到贏球希望，下半場一度領先雙位數，但第三節進攻又突然斷電，遭灰狼以12：0攻勢反超，此後末節雖然能夠緊咬比分，但就是無法追上最後仍無緣爬出連敗泥沼。聯盟倒數第一的失誤數還是火箭最難解習題，今日又因23次失誤送給灰狼30分。
值得一提的是中鋒森根(Alperen Sengun)近期成為火箭連敗的最大亮點，今天又有19分16籃板雙十演出，雖然此戰一度成為灰狼愛德華爆扣的「海報」配角，但也有一次精采的不看人背後妙傳。他已連三場繳出雙十數據，並且連續6場至少有6次助攻，頗有「小約柯奇」的味道，或許該取代今日僅得10分的「榜眼」格林(Jalen Green)成為球隊重建基石。
ALPEREN SENGUN ARE YOU KIDDING ME 🤯— Jackson Gatlin (@JTGatlin) 2023年1月22日
📺 https://t.co/7TuHKQV5sk pic.twitter.com/B0cLd3FKgE
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