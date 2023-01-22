NBA／一場比賽傷三大將 塞爾蒂克靠2替補好手扳倒暴龍

「綠衫軍」塞爾蒂克在今天與暴龍展開一場焦土戰，雙方本場比賽共傷了3名先發球員，包括塞爾蒂克史馬特（Marcus Smart）、R．威廉斯（Robert Williams III）以及暴龍阿努諾比（OG Anunoby）都在比賽中傷退，但最終塞爾蒂克仍是靠著兩名替補好手波格登（Malcolm Brogdon）、G．威廉斯（Grant Williams）攜手攻下48分，以106：104險勝暴龍。

塞爾蒂克今天出戰暴龍在一哥泰托姆（Jayson Tatum）因為手腕痠痛缺陣的情況下，上半場又遭遇兩名大將受傷的狀況，先是史馬特因為右腳踝扭傷不得不提前退場，至於R．威廉斯則是在開賽後不久就出現膝蓋與隊友布朗（Jaylen Brown）相撞，雖然他仍是在上半場打了15分鐘留下2分、4籃板、4助攻的數據，但下半場就未再登場。

不過在一口氣少了三名先發大將的情況下，塞爾蒂克今天仍是打出精彩一戰，不僅布朗攻下全隊最高的27分外帶6助攻、8籃板，替補上陣的G．威廉斯和波格登也分別有25分、5籃板與23分7籃板演出，填補上先發戰力的缺口，其中波格登一人在第三節就攻下10分，帶領上半場打完還落後的塞爾蒂克吹起反攻號角。

至於暴龍今天則是先發小前鋒阿努諾比出現右腳踝扭傷的狀況，同樣僅打21分鐘就退場，不過暴龍崔蘭特（Gary Trent Jr.）今天攻下22分，其中包括在比賽最後2分23秒投進追平比數的三分球，但塞爾蒂克普里查德（Payton Pritchard）隨後又投進超前比數的三分球，加上比賽槍響前霍福特（Al Horford）的關鍵阻斷，終場塞爾蒂克就以2分差距收下勝利。