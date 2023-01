NBA／施羅德上演關鍵三分打 灰熊要命失誤斷送11連勝

尋求12連勝隊史新紀錄的灰熊,在作客洛城的第四節最後讀秒時刻發生要命失誤,讓施羅德(Dennis Schroder)成功抄球後快攻完成逆轉戰局的三分打;灰熊在剩下1.9秒原本還有機會靠罰球追平分數,然而克拉克(Brandon Clarke)2罰1中,也因此斷送江山。先盛後衰的灰熊最終以121比122飲恨,無緣打破紀錄。

DENNIS SCHRODER STEAL & SCORE GIVES THE LAKERS THE LEAD 🚨 7.6 SECONDS LEFT ON ESPN pic.twitter.com/MLxkaGY3MP

致勝功臣施羅德拿到19分9助攻8籃板3抄截;詹姆斯(LeBron James)貢獻23分9籃板6助攻2抄截2阻攻,衛斯特布魯克(Russell Westbrook)則是飆出全隊最高29分,外加6助攻5籃板。

比賽中大多數時間都掌握優勢的灰熊,第三節靠著莫蘭特(Ja Morant)拿下14分,取得8分領先;但球隊防守卻在第四節全面崩盤,讓前三節命中率僅37.7%的湖人找回感覺,單節灌進41分,逐步追近比分,更利用對手的關鍵失誤後來居上。

莫蘭特獲得22分8助攻3籃板,瓊斯(Tyus Jones)20分,亞當斯(Steven Adams)16分17籃板,傑克森(Jaren Jackson Jr.)12分6籃板4阻攻;出現關鍵失誤的貝恩(Desmond Bane)得到16分6助攻8籃板,罰球落空的克拉克(Brandon Clarke)則有20分10籃板2阻攻的表現。

Brandon Clarke's second free throw is NO GOOD and the Lakers come back to defeat the Grizzlies!pic.twitter.com/jgdD6f3MJg