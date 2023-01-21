NBA／施羅德上演關鍵三分打 灰熊要命失誤斷送11連勝
尋求12連勝隊史新紀錄的灰熊，在作客洛城的第四節最後讀秒時刻發生要命失誤，讓施羅德（Dennis Schroder）成功抄球後快攻完成逆轉戰局的三分打；灰熊在剩下1.9秒原本還有機會靠罰球追平分數，然而克拉克（Brandon Clarke）2罰1中，也因此斷送江山。先盛後衰的灰熊最終以121比122飲恨，無緣打破紀錄。
DENNIS SCHRODER STEAL & SCORE GIVES THE LAKERS THE LEAD 🚨— NBA (@NBA) January 21, 2023
7.6 SECONDS LEFT ON ESPN pic.twitter.com/MLxkaGY3MP
致勝功臣施羅德拿到19分9助攻8籃板3抄截；詹姆斯（LeBron James）貢獻23分9籃板6助攻2抄截2阻攻，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）則是飆出全隊最高29分，外加6助攻5籃板。
比賽中大多數時間都掌握優勢的灰熊，第三節靠著莫蘭特（Ja Morant）拿下14分，取得8分領先；但球隊防守卻在第四節全面崩盤，讓前三節命中率僅37.7%的湖人找回感覺，單節灌進41分，逐步追近比分，更利用對手的關鍵失誤後來居上。
莫蘭特獲得22分8助攻3籃板，瓊斯（Tyus Jones）20分，亞當斯（Steven Adams）16分17籃板，傑克森（Jaren Jackson Jr.）12分6籃板4阻攻；出現關鍵失誤的貝恩（Desmond Bane）得到16分6助攻8籃板，罰球落空的克拉克（Brandon Clarke）則有20分10籃板2阻攻的表現。
Brandon Clarke's second free throw is NO GOOD and the Lakers come back to defeat the Grizzlies!pic.twitter.com/jgdD6f3MJg— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 21, 2023
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