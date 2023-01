NBA／雷納德飆賽季新高36分 波總讚：聯盟最優秀球員之一

在重返聖安東尼奧面對前東家馬刺的比賽中,雷納德(Kawhi Leonard)毫不留情火力全開,以超過7成的命中率飆出賽季個人新高36分,外加7助攻4籃板2抄截,搭配全隊7人得分雙位數的均衡火力,快艇在第四節最後時刻擺脫馬刺的糾纏,以131比126結束2連敗。

喬治(Paul George)雖只拿到16分,但傳出賽季新高12次助攻,這是他和雷納德在1月份第3次同時上場,總算是幫助球隊拿到勝利。喬治在第四節中拿到5分,加上鮑威爾(Norman Powell)和莫里斯(Marcus Morris Sr.)先後得分,快艇從領先一球趁勢拉開比分,隨後雷納德獨拿6分,進而鎖定勝利。

鮑威爾替補貢獻26分,莫里斯15分,祖巴茲(Ivica Zubac)12分16籃板,傑克森(Reggie Jackson)13分。

比賽過後,得分賽季新高的雷納德和波波維奇(Gregg Popovich)親切互動交談,還多次露出燦爛笑容。波波維奇賽後也稱讚道:「雷納德打得很棒,他是全聯盟最優秀的球員之一。」

Gregg Popovich had to catch up with his former player, Kawhi Leonard.



Coach Pop even made him smile 👀



🎥 @ESPNNBA pic.twitter.com/LhDj1RuUoU