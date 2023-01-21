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NBA／雷納德飆賽季新高36分 波總讚：聯盟最優秀球員之一

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
雷納德(左)與波波維奇開心互動。 路透社
雷納德(左)與波波維奇開心互動。 路透社

在重返聖安東尼奧面對前東家馬刺的比賽中，雷納德（Kawhi Leonard）毫不留情火力全開，以超過7成的命中率飆出賽季個人新高36分，外加7助攻4籃板2抄截，搭配全隊7人得分雙位數的均衡火力，快艇在第四節最後時刻擺脫馬刺的糾纏，以131比126結束2連敗。

喬治（Paul George）雖只拿到16分，但傳出賽季新高12次助攻，這是他和雷納德在1月份第3次同時上場，總算是幫助球隊拿到勝利。喬治在第四節中拿到5分，加上鮑威爾（Norman Powell）和莫里斯（Marcus Morris Sr.）先後得分，快艇從領先一球趁勢拉開比分，隨後雷納德獨拿6分，進而鎖定勝利。

鮑威爾替補貢獻26分，莫里斯15分，祖巴茲（Ivica Zubac）12分16籃板，傑克森（Reggie Jackson）13分。

比賽過後，得分賽季新高的雷納德和波波維奇（Gregg Popovich）親切互動交談，還多次露出燦爛笑容。波波維奇賽後也稱讚道：「雷納德打得很棒，他是全聯盟最優秀的球員之一。」

馬刺同樣7人得分上雙，這讓他們得以和快艇一路周旋到最後。強森（Keldon Johnson）得到23分，柯林斯（Zach Collins）和理查森（Josh Richardson）各拿17分，索漢（Jeremy Sochan）16分6籃板。

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