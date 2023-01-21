NBA／勇士四大核心全休 波爾引燃外線火力轟垮騎士

昨天在波士頓歷經延長賽苦戰飲恨輸球的勇士，隨即趕往克里夫蘭準備「背靠背」比賽。勇士賽前決定讓四大主力柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）、維金斯（Andrew Wiggins）以傷勢管理的方式休兵，為此總教練柯爾（Steve Kerr）還特別向買票進場的球迷致歉。

儘管陣容殘缺又面臨舟車勞頓的體能考驗，但勇士小將們卻在今天比賽中展現驚人的三分外線火力，全隊以超過5成命中率合力砍進23顆三分球，在大半比賽時間中壓制著地主騎士，最終以120比114勝出。

在老大哥都缺席下，波爾（Jordan Poole）領銜出擊，他在首節很快就進入狀況，三分球3投全中獨拿11分，這也讓他生涯三分球累積達到500顆，一舉超越浪花兄弟，創下勇士隊史最年輕達500顆三分球的紀錄。波爾此役命中5記三分球，攻下32分3籃板2助攻。

No Splash Bros, no problem...



The @warriors backcourt of Jordan Poole (32 PTS) and Ty Jerome (22 PTS, 8 AST) leads them to victory! pic.twitter.com/Rj9huSDluk — NBA (@NBA) January 21, 2023

波爾上半場得到16分，勇士團隊命中賽季半場最多的14顆三分球，幫助勇士取得5分領先優勢；進入第三節後，勇士火力未歇，波爾和傑若米（Ty Jerome）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）聯手拿下25分，率領勇士一度領先達20分之多。儘管騎士在第四節最後時刻一度追近比分，最後仍是無力回天。

勇士全隊共6人得分雙位數，傑若米拿下賽季新高的22分和8次助攻，迪文森佐攻守俱佳，得到17分6籃板4助攻4抄截，庫明加（Jonathan Kuminga）10分5助攻3籃板，魯尼（Kevon Looney）雖只得到4分，但搶下17個籃板外加4助攻2抄截2阻攻。替補的蘭姆（Anthony Lamb）和格林（JaMychal Green）各有12分、13分8籃板的進帳。

騎士陣中以葛蘭德（Darius Garland）的31分10助攻2抄截表現最佳，頂替米契爾（Donovan Mitchell）先發的勒佛特（Caris LeVert）則有22分5籃板2助攻；莫布里（Evan Mobley）17分7籃板。

騎士團隊命中率還高於勇士，然而三分球命中率落後對方足足9顆之多，加上籃板制空權盡失，比賽中一路呈現被動狀態，黯然吞下2連敗。