NBA／勇士四大核心全休 波爾引燃外線火力轟垮騎士

昨天在波士頓歷經延長賽苦戰飲恨輸球的勇士,隨即趕往克里夫蘭準備「背靠背」比賽。勇士賽前決定讓四大主力柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)、格林(Draymond Green)、維金斯(Andrew Wiggins)以傷勢管理的方式休兵,為此總教練柯爾(Steve Kerr)還特別向買票進場的球迷致歉。

儘管陣容殘缺又面臨舟車勞頓的體能考驗,但勇士小將們卻在今天比賽中展現驚人的三分外線火力,全隊以超過5成命中率合力砍進23顆三分球,在大半比賽時間中壓制著地主騎士,最終以120比114勝出。

在老大哥都缺席下,波爾(Jordan Poole)領銜出擊,他在首節很快就進入狀況,三分球3投全中獨拿11分,這也讓他生涯三分球累積達到500顆,一舉超越浪花兄弟,創下勇士隊史最年輕達500顆三分球的紀錄。波爾此役命中5記三分球,攻下32分3籃板2助攻。

No Splash Bros, no problem...



The @warriors backcourt of Jordan Poole (32 PTS) and Ty Jerome (22 PTS, 8 AST) leads them to victory! pic.twitter.com/Rj9huSDluk