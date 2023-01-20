NBA／格林與泰托姆兒子溫馨畫面流出 網笑稱：他不是波爾

勇士與塞爾蒂克今日在場上打得激烈，場下卻出現溫馨的一幕。泰托姆（Jayson Tatum）賽後接受訪問時，泰托姆的兒子（Deuce）在一旁等待老爸下班，勇士格林（Draymond Green）卻突然衝出來與他玩耍並抱起他，從畫面來看兩人都玩得相當開心。

NBA官方推特也PO出這段影片並寫道，「這可能是你整個星期見到最可愛的事物。」

This Deuce and Draymond moment might be the cutest thing you see all week ❤️ pic.twitter.com/cslt1bvlxt — NBA (@NBA) 2023年1月20日

不過部分網友卻因格林的動作想起波爾（Jordan Poole）衝突事件，紛紛留言調侃，「阻止這個男人，他不是波爾」、「這是波爾才有的待遇」、「我差點把Deuce誤認成波爾」。

也有網友稱讚格林的行為，「他不打籃球的時候看起來很溫柔」、「他在場上和場下是兩種人」、「確實是本周看過最可愛的畫面」。