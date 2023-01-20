快訊

較前一周降幅16.4%！今增本土確診17,869例、境外349例 61死

日職／從育成合約、199號拚起 王柏融春訓分組在二軍

地表最多新年歌的國家？ 馬來西亞「賀歲歌狂熱」

NBA／籃網厄文末節狂砍21分 太陽仍驚險勝出慶祝強森回歸

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽前鋒強森(中)傷癒復出，助太陽擊敗籃網。 美聯社
太陽前鋒強森(中)傷癒復出，助太陽擊敗籃網。 美聯社

太陽本場總算迎回前鋒強森（Cameron Johnson）的復出，也順利在前三節取得20分領先，儘管籃網球星厄文（Kyrie Irving）末節爆發狂砍21分，太陽仍在比賽末段穩住陣腳，驚險以117：112擊敗籃網，中止近期的3連敗，輸球的籃網則吞下4連敗。

首節太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）就貢獻10分7籃板3助攻，強森上場後也立刻攻下10分，幫助太陽首節打完取得6分領先。

第二節太陽打出11：2的攻勢拉開分差，其中太陽以10天合約簽下的板凳奇兵李（Saben Lee）單節獨得9分，太陽半場打完取得14分領先。

第三節太陽持續擴大優勢，將分差擴大至20分。不過末節籃網厄文突然大爆發，單節狂砍21分，聯手中鋒克萊克斯頓（Nic Claxton）一度打出20：4的攻勢。所幸太陽在本節末段靠著布里吉斯（Mikal Bridges）、艾頓的發揮下回神，儘管籃網使出犯規戰術，仍無力回天，終場太陽就以117：112驚險取勝。

布里吉斯本場貢獻28分9助攻，艾頓24分14籃板，強森19分6籃板，替補控衛李拿到15分6助攻， 柯瑞「妹夫」李（Damion Lee）16分。

籃網的部分，厄文攻下30分7助攻7籃板，克萊克斯頓20分11籃板，小柯瑞（Seth Curry）和哈里斯（Joe Harris）各拿到16分，小將湯瑪斯（Cam Thomas）15分。

太陽 籃網 Kyrie Irving

相關新聞

NBA／「不想40歲還在打球」勇士格林規劃4年後退休

32歲的勇士前鋒格林（Draymond Green），在2012年選秀會第35順位被勇士選中，本季是他職業生涯第11個賽季，日前他上廣播節目時卻表示，「將在4年後退休。」 格林與「浪花兄弟」柯瑞

NBA／法國賽公牛大勝活塞 溫班亞瑪與魔術強森成場邊焦點

NBA例行賽睽違3年再度到法國巴黎開打，公牛以126：108大勝東區爐主活塞。本場比賽法國18歲新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也到場觀賽，還與魔術強森（Magic Johnson）

NBA／籃網厄文末節狂砍21分 太陽仍驚險勝出慶祝強森回歸

太陽本場總算迎回前鋒強森（Cameron Johnson）的復出，也順利在前三節取得20分領先，儘管籃網球星厄文（Kyrie Irving）末節爆發狂砍21分，太陽仍在比賽末段穩住陣腳，驚險以117：

NBA／勇士「死亡五小」重出江湖無用 延長賽不敵塞爾蒂克

勇士今日將客場挑戰上季冠軍賽的對手塞爾蒂克。儘管勇士目前僅排西區第12，但在傷兵逐漸回歸的情況下，本場比賽打得相當刺激。雙方一路戰到延長賽，塞爾蒂克驚險以121：118擊敗勇士，收下近期的8連勝。

NBA／太陽新老闆首度現場觀賽 同意出首輪籤補強陣容

太陽今日在主場迎戰籃網，即將成為太陽新老闆的美國億萬富豪伊許比亞（Mat Ishbia）也親臨現場觀賽，根據消息指出，伊許比亞同意在交易截止日前付出首輪選秀籤，補強球隊陣容。 根據《The At

NBA／全明星賽第三階段得票 安戴托昆波超越KD位居第二

NBA官方今日公布明星賽第三階段票選結果，湖人球星詹姆斯（LeBron James）仍以650萬票穩坐人氣王寶座；公鹿「子母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）則超越籃網杜蘭特

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。