NBA／籃網厄文末節狂砍21分 太陽仍驚險勝出慶祝強森回歸

太陽本場總算迎回前鋒強森（Cameron Johnson）的復出，也順利在前三節取得20分領先，儘管籃網球星厄文（Kyrie Irving）末節爆發狂砍21分，太陽仍在比賽末段穩住陣腳，驚險以117：112擊敗籃網，中止近期的3連敗，輸球的籃網則吞下4連敗。

首節太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）就貢獻10分7籃板3助攻，強森上場後也立刻攻下10分，幫助太陽首節打完取得6分領先。

第二節太陽打出11：2的攻勢拉開分差，其中太陽以10天合約簽下的板凳奇兵李（Saben Lee）單節獨得9分，太陽半場打完取得14分領先。

第三節太陽持續擴大優勢，將分差擴大至20分。不過末節籃網厄文突然大爆發，單節狂砍21分，聯手中鋒克萊克斯頓（Nic Claxton）一度打出20：4的攻勢。所幸太陽在本節末段靠著布里吉斯（Mikal Bridges）、艾頓的發揮下回神，儘管籃網使出犯規戰術，仍無力回天，終場太陽就以117：112驚險取勝。

KYRIE HAS 21 POINTS IN Q4 😱



THE NETS HAVE COME BACK FROM DOWN 24 TO TRAIL BY 3



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布里吉斯本場貢獻28分9助攻，艾頓24分14籃板，強森19分6籃板，替補控衛李拿到15分6助攻， 柯瑞「妹夫」李（Damion Lee）16分。

籃網的部分，厄文攻下30分7助攻7籃板，克萊克斯頓20分11籃板，小柯瑞（Seth Curry）和哈里斯（Joe Harris）各拿到16分，小將湯瑪斯（Cam Thomas）15分。