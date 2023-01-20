NBA／法國賽公牛大勝活塞 溫班亞瑪與魔術強森成場邊焦點

NBA例行賽睽違3年再度到法國巴黎開打，公牛以126：108大勝東區爐主活塞。本場比賽法國18歲新星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也到場觀賽，還與魔術強森（Magic Johnson）在場邊相談甚歡。

魔術強森賽後在推特po出和溫班亞瑪合影的照片，並寫道，「我有這個機會和世界最好的球員、今年NBA選秀狀元溫班亞瑪見面並交談。」

Magic and Victor Wembanyama linked up in Paris 🙌



(via @NBA) pic.twitter.com/V1mdpTHqHJ — Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年1月19日

NBA巴黎海外賽因疫情停止舉辦2年，終於在今年復辦。本場比賽場邊眾星雲集，除了溫班亞瑪和魔術強森外，法國名將帕克（Tony Parker）、諾亞（Joakim Noah）以及活塞名將華勒斯（Ben Wallace）、漢米爾頓（Richard Hamilton）都現身觀賽。

本場比賽拉文（Zach LaVine）拿到30分5籃板，是致勝最大功臣。他受訪時透露自己的曾祖父是法國人，他也認為，「好表現可能是受巴黎的空氣影響。」

活塞後衛海斯（Killian Hayes）是場上唯一的法國籍球員，不過他全場13投2中，僅拿到4分8助攻，他賽後坦言，「沒有贏球真的很沮喪。」