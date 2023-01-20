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NBA／勇士「死亡五小」重出江湖無用 延長賽不敵塞爾蒂克

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士延長賽不敵塞爾蒂克。 美聯社
勇士延長賽不敵塞爾蒂克。 美聯社

勇士今日將客場挑戰上季冠軍賽的對手塞爾蒂克。儘管勇士目前僅排西區第12，但在傷兵逐漸回歸的情況下，本場比賽打得相當刺激。雙方一路戰到延長賽，塞爾蒂克驚險以121：118擊敗勇士，收下近期的8連勝。

本場勇士換上小球陣容，湯普森（Klay Thompson）與波爾（Jordan Poole）同時先發，格林（Draymond Green）則擔任中鋒。塞爾蒂克長人霍福德（Al Horford）把握機會，首節就攻進10分，不過其他球員表現普通，讓勇士在首節取得26：25領先。

第二節前段勇士陷入得分低潮，前5分鐘只拿到2分，塞爾蒂克也順勢打出13：2的攻勢。不過勇士靠著波爾的三分球突破低潮，塞爾蒂克也開始得不到分數，勇士成功將分差追上。

本節最後一攻勇士將球交給柯瑞（Stephen Curry），他卻發生失誤，不過他迅速將球抄回手中，隨手一扔命中超遠三分球，半場打完勇士以55：54領先塞爾蒂克。

第三節勇士靠著波爾的扣籃開啟攻勢，本節打出34：28的攻勢，將分差擴大為7分。塞爾蒂克在末節中段展開反撲，打出7：0的攻勢追到只剩1分，比賽隨後陷入膠著。

柯瑞在時間剩28秒時上籃得分，勇士106：103領先。不過塞爾蒂克布朗投進追平三分球。勇士最後一擊再度交給柯瑞，可惜三分球出手未命中，雙方也進入延長賽。

延長賽雙方仍不分軒輊，不過霍福德在時間剩2分鐘時在底角投進三分球，下一波攻勢泰托姆（Jayson Tatum）再補一記三分冷箭，將分差拉開至7分。儘管塞爾蒂克發生要命失誤，一度讓勇士在最後11秒追到剩3分，但塞爾蒂克最終仍驚險收下勝利。

泰托姆本場比賽27投僅9中，還發生7次失誤，不過仍得到34分19籃板。霍福德拿到20分10籃板，布朗16分9籃板，史馬特（Marcus Smart）18分。

勇士的部分，柯瑞攻下29分7助攻，湯普森和波爾24分，維金斯（Andrew Wiggins）20分，格林11分13籃板9助攻。

勇士 塞爾蒂克 Stephen Curry

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