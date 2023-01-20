NBA／太陽新老闆首度現場觀賽 同意出首輪籤補強陣容
太陽今日在主場迎戰籃網，即將成為太陽新老闆的美國億萬富豪伊許比亞（Mat Ishbia）也親臨現場觀賽，根據消息指出，伊許比亞同意在交易截止日前付出首輪選秀籤，補強球隊陣容。
根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，自從伊許比亞接管太陽後，太陽管理層就告知其他球隊，為了補強陣容，願意付出首輪選秀籤以及交易擁有大合約的球員。
先前與太陽相關的交易留言包括老鷹前鋒柯林斯（John Collins）、巫師前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）以及暴龍後衛范弗利特（Fred VanVleet）。近期太陽因傷兵滿營，導致戰績一路從西區龍頭掉至第12名，不過今天也傳出好消息，去年11月受傷的主力射手強森（Cameron Johnson）即將迎來2個多月以來的首場比賽。
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